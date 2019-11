Die Künstlerin Hannah Baker aus den USA beschäftigt sich beruflich mit Wandmalerei. Aber nicht die in Höhlen, sondern sie verschönert selbst Wände in Wohnungen und Häusern mit schicken Zeichnungen.

Und ganz offenbar hat sie auch etwas für die Zelda-Serie übrig, insbesondere das Switch- und Wii U-Abenteuer Breath of the Wild. Denn als ihre kleinen Schwestern sie fragten, ob sie deren Schlafzimmer nicht ein wenig mit Zelda-Motiven aufhübschen könne, schwang Baker kurzerhand den Pinsel und verwandelte das Zimmer in wenigen Wochen in Hyrule.

Und das Ergebnis ist wirklich beeindruckend, wie Bilder des fertigen Zimmers zeigen. Einige Farbelemente sollen im Dunkeln leuchten, an etliche Details wurde gedacht, sogar die Decke ist bemalt.

Bildquelle

Wir sind uns jedenfalls sicher, dass man als Zelda-Fan an wohl kaum einem anderen Ort besser einschlafen und aufwachen kann.

Was sagt ihr zu dem Schlafzimmer?