Vor 32 Jahren hatte dieses Kult-Brettspiel die perfekte TV-Werbung - das Lied kennt ihr garantiert noch auswendig

Na? Wisst ihr schon, um welches Spiel es geht? (Bild: Parker)

Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber in den 90er Jahren gab es einfach die besten Spielzeug-TV-Werbespots. Egal ob für Matchbox-Autos oder urinierende Plüsch-Hunde (Pipi-Max). Ich persönlich erinnere mich an etliche "Banger", die mir bis heute im Gedächtnis geblieben sind.

Ein Werbespot toppt allerdings alles. Nämlich den, von dem ich schon vom bloßen daran denken wieder einen Ohrwurm habe. Und ich bin mir sicher, dass es vielen von euch genauso gehen wird.

Um welchen Werbespot geht es denn jetzt? Um den zum Brettspiel Bravo Traube, das im Jahr 1993 erschien. Der Clip besticht nicht nur mit den Knettrauben, die von unterschiedlichen Apparaturen zerquetscht werden, sondern vor allem mit seinem absoluten Ohrwurm-Lied mit dem eingängigen Text:

"Bravo, bravo, die Trauben sind so weit,

Quietsch quatsch Traubenmatsch, du machst sie alle breit,

sie wollen fliehen, sie wollen fliehen, doch keine kann sich dir entziehn,

Bravo Traube das ist schön, das wollen wir jetzt spielen,

Bravo Traube ist das Spiel und Traube, mach das Ziel" Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

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Bravo Traube wurde nur wegen seines TV-Spots zum Kult

Diese Zeilen haben sich in das Gedächtnis einer ganzen Generation gefräst – unter anderem auch in meins und ich kann nur schätzen, wie oft ich das Lied zu den unterschiedlichsten Anlässen gesungen habe.

Für Hersteller Parker dürfte sich der Spot jedenfalls gelohnt haben: Ich habe zwar keine konkreten Verkaufszahlen für Bravo Traube finden können, aber ich bin mir sicher, dass zumindest in Deutschland ein ganz erheblicher Anteil daran diesem Werbespot – oder besser dem Lied daraus – zu verdanken ist.

Tobias Veltin Tobi ist im Jahr 1985 geboren, war Anfang der 90er also im perfekten Zielgruppen-Alter für die Spielzeug-TV-Spots. Der Bravo Traube-Song sorgte damals dafür, dass er das Spiel unbedingt haben wollte. Zu einem Kauf oder Geschenk kam es nach ein paar Probepartien bei Freunden allerdings nicht. Dafür fand er das Spiel schon damals zu "meh".

Und auch seinen Kult-Status verdankt Bravo Traube wohl ausschließlich diesem TV-Spot. Denn die spielerischen Qualitäten sind ... sagen wir mal ... eher bescheiden. Denn im Grunde geht es hier nur darum, mit seiner Knetfigur das Zielfeld zu erreichen und vorher nicht zerstampft, zerschnitten oder anderweitig "aufgehalten" zu werden.

Das ist wegen der großen Apparatur in der Brettmitte natürlich ein Hingucker. Der Gag erschöpft sich allerdings relativ schnell und ich habe Bravo Traube in meinen Partien als ziemlich langweilig empfunden, weil es doch ein recht monotones würfeln und ziehen ist.

Das Spiel wird übrigens immer noch verkauft, allerdings in einem anderen Design, das den Charme des Originals zumindest meiner Meinung nach nicht erreicht.

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Autoplay

Was aber bleibt ist eines der ohrwurmverdächtigsten Werbelieder aller Zeiten, weswegen Bravo Traube trotz eher bescheidener Gameplay-Qualitäten auf ewig einen Platz in meinem (Brettspieler-) Herzen haben wird.

Und jetzt würde mich natürlich auch eure Meinung interessieren: Wie sind eure Erfahrungen mit Bravo Traube? Und welche Werbelieder aus den 90ern habt ihr sofort im Ohr, wenn ihr an die Zeit zurückdenkt?