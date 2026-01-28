Läuft gerade Carcassonne Labyrinth: Offizielles Video zum Brettspiel zeigt, wie die Fusion der beiden Klassiker funktioniert
Carcassonne Labyrinth: Offizielles Video zum Brettspiel zeigt, wie die Fusion der beiden Klassiker funktioniert

11 Aufrufe

Carcassonne Labyrinth: Offizielles Video zum Brettspiel zeigt, wie die Fusion der beiden Klassiker funktioniert

Tobias Veltin
28.01.2026 | 12:05 Uhr

Ravensburger und Hans im Glück veröffentlichen in diesem Jahr ein Crossover-Brettspiel von zwei der bekanntesten Board Game-Marken überhaupt – Carcassonne und Das verrückte Labyrinth. Im offiziellen Video bekommt ihr einen Überblick über den Titel und erfahrt auch in Grundzügen die Regeln des Brettspiels.

Carcassonne Labyrinth soll im September 2026 erscheinen. 
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama Video starten   2:15

vor 2 Tagen

Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama
Fable hat endlich einen groben Release-Zeitraum und zeigt im Trailer zahlreiche Gameplay-Szenen Video starten   1   0:38

vor 5 Tagen

Fable hat endlich einen groben Release-Zeitraum und zeigt im Trailer zahlreiche Gameplay-Szenen
Terraria Update 1.4.5 Bigger and Boulder: Der große Patch des beliebten Sandbox-RPGs bringt einen Haufen Neuerungen mit Video starten   1:22

vor einem Tag

Terraria Update 1.4.5 Bigger and Boulder: Der große Patch des beliebten Sandbox-RPGs bringt einen Haufen Neuerungen mit
Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen Video starten   1     1:22

vor 2 Wochen

Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.484 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Hinter dem Hass: Das ECHTE Problem von Highguard Video starten   19:48

vor 18 Stunden

Hinter dem Hass: Das ECHTE Problem von Highguard
Resident Evil 9: Für wen ist dieses Spiel eigentlich? Video starten   1   9:20

vor einem Tag

Resident Evil 9: Für wen ist dieses Spiel eigentlich?
Resident Evil Requiem will es ALLEN recht machen! Doch funktioniert das? Video starten   1     0:58

vor einem Tag

Resident Evil Requiem will es ALLEN recht machen! Doch funktioniert das?
Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama Video starten   2:15

vor 2 Tagen

Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama
Fable hat endlich einen groben Release-Zeitraum und zeigt im Trailer zahlreiche Gameplay-Szenen Video starten   1   0:38

vor 5 Tagen

Fable hat endlich einen groben Release-Zeitraum und zeigt im Trailer zahlreiche Gameplay-Szenen
Nintendo Switch Online bekommt 7 neue Spiele für den Virtual Boy Video starten   3:53

vor einer Stunde

Nintendo Switch Online bekommt 7 neue Spiele für den Virtual Boy
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Carcassonne Labyrinth: Offizielles Video zum Brettspiel zeigt, wie die Fusion der beiden Klassiker funktioniert Video starten   5:24

vor einer Stunde

Carcassonne Labyrinth: Offizielles Video zum Brettspiel zeigt, wie die Fusion der beiden Klassiker funktioniert
Nintendo Switch Online bekommt 7 neue Spiele für den Virtual Boy Video starten   3:53

vor einer Stunde

Nintendo Switch Online bekommt 7 neue Spiele für den Virtual Boy
Hinter dem Hass: Das ECHTE Problem von Highguard Video starten   19:48

vor 18 Stunden

Hinter dem Hass: Das ECHTE Problem von Highguard
Resident Evil Requiem will es ALLEN recht machen! Doch funktioniert das? Video starten   1     0:58

vor einem Tag

Resident Evil Requiem will es ALLEN recht machen! Doch funktioniert das?
Resident Evil 9: Für wen ist dieses Spiel eigentlich? Video starten   1   9:20

vor einem Tag

Resident Evil 9: Für wen ist dieses Spiel eigentlich?
Terraria Update 1.4.5 Bigger and Boulder: Der große Patch des beliebten Sandbox-RPGs bringt einen Haufen Neuerungen mit Video starten   1:22

vor einem Tag

Terraria Update 1.4.5 Bigger and Boulder: Der große Patch des beliebten Sandbox-RPGs bringt einen Haufen Neuerungen mit
In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je Video starten   2:38

vor 2 Tagen

In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je
Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt weitaus mehr DLCs als nur spielbare Figuren Video starten   5:03

vor 2 Tagen

Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt weitaus mehr DLCs als nur spielbare Figuren
Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama Video starten   2:15

vor 2 Tagen

Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama
Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere Video starten   1   2:04

vor 2 Tagen

Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere
Niko, CJ + Michael: Was wurde aus den Helden aller GTA-Spiele? Video starten   18:48

vor 3 Tagen

Niko, CJ & Michael: Was wurde aus den Helden aller GTA-Spiele?
He-Man und die Masters of the Universe kehren nach 39 Jahren zurück! Hier der erste Trailer Video starten   2:40

vor 3 Tagen

He-Man und die Masters of the Universe kehren nach 39 Jahren zurück! Hier der erste Trailer
mehr anzeigen