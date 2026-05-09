PS Plus im Mai 2026 - Neue Extra/Premium-Spiele sind im Anmarsch: Das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

Das ist der Termin für die Enthüllung der PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele für den Monat Mai 2026.

Wir steuern auf die Monatsmitte zu und das bedeutet, dass wir uns voraussichtlich in wenigen Tagen auf die Enthüllung der PS Plus Extra- und Premium-Spiele des Mai 2026-Aufgebots freuen können. Wir haben wie gewohnt den voraussichtlichen Termin sowie die Uhrzeit der Enthüllung für euch parat, damit ihr euch ein dickes X im Kalender setzen könnt.

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Monat Mai 2026 enthüllt?

Voraussichtliches Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 13. Mai 2026.

Mittwoch, der 13. Mai 2026. Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr.

17:30 Uhr. Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 19. Mai 2026, zwischen 10 und 11 Uhr vormittags.

Woher wir das wissen? Sony schaltet die neuen monatlichen Bonus-Spiele für Extra und Premium in der Regel am dritten Dienstag des Monats frei und im Mai wäre das diesmal der 19. Die Enthüllung der entsprechenden Bonus-Spiele erfolgt am Mittwoch davor, was diesmal der 13. Mai ist.

Erstes Spiel bekannt: Seit der State of Play im Februar 2026 kennen wir übrigens bereits das erste Premium-Game dieses Monats: Time Crisis!

Diese PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele kamen im April 2026 dazu

2:18 Horizon Zero Dawn bekommt ein eigenes PS5-Remaster spendiert und so gut sieht es aus

Autoplay

Wer Extra oder Premium abonniert hat, konnte sich im vergangenen Monat über folgende Neuzugänge freuen:

Seit April neu bei PS Plus Extra:

Horizon Zero Dawn (PS4) + Horizon Zero Dawn Remastered (PS5)

The Crew Motorfest

Football Manager 26 Console

Warriors: Abyss

Squirrel with a Gun

The Casting of Frank Stone

Monster Train

Seit April neu bei PS Plus Premium:

Wild Arms 4

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche PlayStation Plus-Spiele wünscht ihr euch im Mai bei Extra und Premium?