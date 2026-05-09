An diesem Anime-Film wird bereits über 4 Jahre gearbeitet und 2026 könnte es endlich so weit sein

Seit dem letzten Film von Sword Art Online sind vier Jahre vergangen. (© Reki Kawahara / A-1 Picture )

2026 scheint ein besonders starkes Jahr für Fans von Sword Art Online zu werden. Neben dem neuen Spiel “Sword Art Online: Echoes of Aincrad” stehen möglicherweise gleich zwei weitere Animationsfilme in den Startlöchern.

Auf einen dieser Filme wartet die Community bereits seit 2022 und jetzt gibt es endlich ein Lebenszeichen, das zumindest eine baldige Veröffentlichung anteast.

Ein neuer Original-Animationsfilm zu Sword Art Online

Der Sword Art Online-Film wurde bereits im November 2022 auf dem offiziellen X-Account der Anime-Serie mit einem kleinen Teaser-Video angekündigt. Bis 2026 haben Fans jedoch nichts mehr davon gehört und das Projekt verschwand in der Versenkung.

Auch das Teaser-Video selbst zeigt nur den Schriftzug von Sword Art Online und der Film hat noch keinen Titel – außer “neuer Sword Art Online-Original-Film”.

Die offizielle Ankündigung von 2022 findet ihr hier:

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Was bedeutet Original-Film?

Im Vergleich zu vielen Adaptionen basiert ein sogenannter Original-Film auf keinen bestehenden Geschehnissen aus dem Quellmaterial, wie in diesem Fall der Light Novel-Reihe, Mangas oder Anime-Serie von Sword Art Online.

Es handelt sich hierbei also um eine komplett neue Geschichte, die unabhängig von der bestehenden Story erzählt wird. Trotzdem gehört die Handlung des kommenden Films zum Kanon von SAO, da sie vom SAO-Schöpfer Reki Kawahara geschrieben wird.

Neue Informationen könnten auf baldigen Release hindeuten

Nach vier Jahren gab es dann am 29. April 2026 im Rahmen der Veranstaltung “Yunas First Live” endlich Neuigkeiten zum Film: Fans sollen im Juli die Augen offen halten, da es dort neue Informationen zum Projekt geben wird – immerhin ein Lebenszeichen, wenn auch nur eine Ankündigung für eine Ankündigung. Bisher gibt es keine Bilder oder einen Trailer zum kommenden Film.

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Dass beim Event endlich der Release angekündigt wird, wirkt zumindest nicht unwahrscheinlich – vielleicht ist es ja sogar noch in diesem Jahr soweit. Immerhin erscheinen das neue Spiel “Sword Art Online: Echoes of Aincrad” und der zweite, ebenfalls angekündigte Anime-Film von SAO im Juli.

Mehr Informationen zu anderen Anime-Themen, dem möglichen Release-Datum des nächsten Demon Slayer-Films oder anderen nennenswerten Animes dieser Saison findet ihr auf Ninotakus YouTube-Kanal:

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Ein weiterer Sword Art Online-Film erscheint im Juli

Damit es keine Verwirrung unter Fans gibt: Der Original-Film ist nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls kommenden Anime-Film, der in der Ultimate Edition von Sword Art Online: Echoes of Aincrad enthalten sein wird.

Dieser CGI-Film zu Echoes of Aincrad trägt den Titel “Sword Art Online: Unanswered//butterfly” und wird anders als der Original-Film womöglich nur über den Erwerb der Ultimate Edition von SAO: Echoes of Aincrad erhältlich sein.

Wie gefällt euch Sword Art Online und freut ihr euch auf den kommenden Spiele-Ableger?