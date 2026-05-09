Diese Spielerin ist offiziell der "weltbeste Zelda-Fan" und stellt mit Sammlung im Wert von 85.500 Euro neuen Weltrekord auf

Diese Sammlerin ist der ultimative Zelda-Fan.

Das Sammeln zählt zu den beliebtesten Hobbies der Welt. Die Liste der Dinge, die Menschen zu Sammelobjekten machen, ist lang und facettenreich und kennt nahezu keine Grenzen in Sachen Praktikabilität und Außergewöhnlichkeit. Zwischen seltenen Münzen, Briefmarken und Schneekugeln, gehört das Sammeln von Merchandise einer bestimmten popkulturellen Erscheinung, wie Legend of Zelda, mit zu den populärsten Kandidaten.

Der erste Rekord

Anne Martha Harnes aus Norwegen besitzt die größte Legend of Zelda-Sammlung der Welt. Erneut. Denn ihr Weg zum Weltrekord war keineswegs ein geradliniger und ist möglicherweise auch noch nicht zu Ende. Um zu verstehen, was Harnes erneuten Sieg so besonders macht, müssen wir zunächst zurück ins Jahr 2017 gehen.

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Am 19.10. dieses Jahres lud der Youtube-Kanal von Guinness World Records das Video "Largest collection of Legend of Zelda memorabilia" (Größte Sammlung an Legend of Zelda Andenken) hoch. Darin wird Harnes interviewt und zeigt stolz ihre seit dem Jahr 2008 zusammengestellte Sammlung von über 1800 Stücken zum Thema Legend of Zelda, die augenscheinlich einen ganzen Raum in ihrem Haus einnehmen.

Hier sehen wir die stolze Sammlerin in einem Zelda-Kostüm, wie sie über einige ihrer liebsten Sammlerstücke spricht. So besitzt sie zum Beispiel einen lebensgroßen Link, den sie in sechs Teilen zugeschickt bekommen hat und erst einmal reparieren musste, sowie eine ebenfalls lebensgroße Zora-Gitarre aus dem Spiel Legend of Zelda: Majora´s Mask, von der es weltweit nur sieben Stück gibt.

Hier könnt ihr euch das Ganze mit eigenen Augen ansehen:

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Verloren und Wiedergewonnen

Im Jahr 2025 wendete sich das Blatt. Der US-Amerikaner Constantine ‘Coz’ Adams, der selbst seit seinem 16. Lebensjahr Zelda-Merch sammelte, machte Harnes den Rang streitig und wurde selbst Rekordhalter.

Das wollte die überholte Sammlerin aber offenbar nicht auf sich sitzen lassen und sammelte zunächst im Stillen weiter.

Am 21. Februar 2026 feierte das Zelda-Universum schließlich seinen 40. Geburtstag und Harnes nahm sich genau diesen Meilenstein zum Anlass, sich ihren Titel als "größter Zelda-Fan" zurückzuholen. Mit nicht weniger als 4000 Sammlerstücken zu Legend of Zelda in einem Gesamtwert von 100.000 $, oder 85.500 € ist Harnes nun wieder Rekordhalterin.

Dieser Sieg bedeutet allerdings noch lange nicht, dass die Sammlerin nun auch zufrieden ist. Stattdessen geht sie ihrer Sammlerleidenschaft weiter nach und jagt weiter auch ganz bestimmten Stücken nach, die sie ganz besonders dringend sucht.

Jetzt seid ihr gefragt. Was sammelt ihr? Habt ihr eine ganz außergewöhnliche Sammelleidenschaft oder gehört ihr eher zur Fraktion Briefmarken? Mit was für einer Sammlung würdet ihr gern im Guinness-Buch der Weltrekorde stehen?