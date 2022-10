Kurze Spiele in PS Plus Premium: Diese 8 Titel könnt ihr an je einem Abend zocken

Ihr wollt mit einem kurzen Spiel ein bisschen Zeit überbrücken - womöglich bis der nächste Blockbuster ansteht oder ihr bei Familie und Arbeit wieder ranklotzen müsst? Dann bieten wir euch in dieser Liste eine perfekte Auswahl mit empfehlenswerten Titeln aus ganz verschiedenen Genres von Action über Horror bis hin zu Adventures.

Die Hauptstorys dieser Spiele könnt ihr alle in maximal fünf Stunden bewältigen, also an einem langen oder zwei kurzen Zock-Abenden, oder auch an einem Wochenend-Nachmittag.

Little Nightmares

Genre: Horror-Rätsel-Platformer

Horror-Rätsel-Platformer Erstveröffentlichung: 2017

Little Nightmares ist der perfekte kleine Happen für Horrorfans, und allein schon wegen des tollen Artstyles eine Empfehlung wert. Der Titel kreiert einen grotesken Mix aus kindlichen und morbiden Motiven, bei dem ihr in die Rolle der mysteriösen kleinen Six schlüpft, deren Gesicht unter einer gelben Kapuze verborgen ist.

Das Mädchen wacht in einer bedrohlichen Umgebung auf und bahnt sich seinen Weg durch dunkle Gänge und Räume. Um ihr beim Entkommen zu helfen, müsst ihr nicht nur mit der Umgebung interagieren und Rätsel lösen, sondern auch Platforming-Passagen bewältigen und monströsen Charakteren wie einem unheimlichen Koch mit aufgequollenem und verzogenem Gesicht, entrinnen.

Spielerisch ist die Gruselshow weder zu anspruchsvoll, noch sonderlich umfangreich. Ihr solltet den Titel in etwa vier Stunden bewältigen können.

My Friend Pedro

Genre: Action

Action Erstveröffentlichung: 2019

Ihr habt Bock auf eine fast schon übertrieben stylische Ballerei? Dann solltet ihr euch My Friend Pedro vornehmen. Das Entwicklerteam bezeichnet das Actionspiel als “blutiges Ballett”. Klingt für euch ziemlich Banane? Da liegt ihr genau richtig, denn euer maskierter Charakter greift zur Knarre, weil sein gelber Frucht-Freund es so will. Ob die sprechende Banane wirklich euer Freund ist? Findet es am besten selbst heraus.

Die Zeitlupenfunktion ist dagegen ganz sicher euer Freund in diesem Spiel, denn sie macht die coolen Stunts, bei denen ihr Saltos schlagend feuert, oft erst möglich. Der pumpende Soundtrack untermalt das akrobatische Moveset des Charakters perfekt und macht Lust darauf, in jedem Level um einen S-Rank zu kämpfen. Damit könntet ihr natürlich durchaus, je nach Schwierigkeitsgrad, dann auch etwas länger beschäftigt sein. Wollt ihr aber nur durchkommen, so dürfte euch das in rund vier Stunden gelingen.

Stray

Genre: Adventure

Adventure Erstveröffentlichung: 2022

Das Katzenabenteuer Stray sendet euch in eine geheimninsvolle Cyberpunk-Welt, in der die Menschheit bereits ausgestorben ist und nur noch Roboter übrig sind, mit denen unsere vierbeinige Heldin mittels Drohne kommuniziert. Moment mal, Drohne? Ja, richtig gelesen. Die ist nämlich euer Begleiter und übersetzt nicht nur für euch, sondern hilft euch auf eurer Mission, die Neonlichtstadt zu verlassen. Das ist nämlich euer Ziel in Stray.

Die Katze ist nicht freiwillig in der Robo-Siedlung gelandet und will wieder entkommen. Um ihr dabei zu helfen, müsst ihr Rätsel lösen, aber auch den Zurk, kleinen, im Rudel jagenden Fleischbällchen, entkommen, die sich in der miefigen Kanalisation richtig wohlfühlen.

Stray legt einen Fokus auf die bewegende Story und punktet vor allem auch mit der facettenreichen Atmosphäre, die sich zwischen unheimlich und melancholisch bis hin zu gemütlich und niedlich bewegt. Samtpfoten, die schnurstracks der Story folgen, können ihr Abenteuer in rund fünf Stunden abschließen.

The Vanishing of Ethan Carter

Genre: Mystery-Adventure

Mystery-Adventure Erstveröffentlichung: 2014

Falls ihr einem Mysterium nachgehen und eine bewegende Geschichte erleben wollt, ist The Vanishing of Ethan Carter genau das Richtige für euch. Als übersinnlicher Detektiv Paul Prospero werdet ihr in das ebenso idyllische sowie abgelegene Red Creek Valley gerufen und folgt den Spuren des Jungen Ethan.

Doch nicht nur der bleibt erst einmal unauffindbar, auch die Häuser, der Friedhof, die Miene und alle anderen Orte, die ihr untersucht, wirken zunächst mal verlassen. Allerdings rekonstruiert ihr beim Lösen der Rätsel Vergangenheitsszenen und lernt immer mehr über das Tal und seine Menschen kennen - und darüber, dass der schöne Schein trügt.

Ihr stoßt auf eine tragische Geschichte, surreale Anblicke, wie wenn auf einmal ein Astronaut vor euch im Wald auftaucht und auch den ein oder anderen unheimlichen Moment. Am Ende könntet ihr durchaus ein Tränchen verdrücken. Ihr könnt es in etwa vier Stunden erreichen.