Lady Gaga in Cyberpunk 2077? - Star spielt angeblich mit & enthüllt Termin

Cyberpunk 2077 erhitzt die Gemüter. Viele Fans warten sehnsüchtig auf das neue Spiel der The Witcher 3-Macher. Was bisher zu sehen war, steigert die Vorfreude nur noch. Dasselbe gilt auch für das neueste Gerücht rund um das Science-Fiction-RPG: Lady Gaga könnte an dem Mammut-Projekt beteiligt sein. Die Musikerin, Schauspielerin und frischgebackene Oscar-Gewinnerin soll angeblich sogar zur E3 kommen und dort Cyberpunk 2077 enthüllen.

Lady Gaga könnte eine Rolle in Cyberpunk 2077 bekleiden

Bisher nur ein Gerücht: Lady Gaga ist laut der französischen Seite ActuGaming in den Studios von Cyberpunk 2077-Entwickler CD Projekt RED gesehen worden. Aus denselben Quellen sei verlautet worden, dass die Künstlerin auf "die eine oder andere Weise" am Spiel beteiligt sein werde.

So unwahrscheinlich ist das nicht: Lady Gaga ist bekanntermaßen nicht nur Musikerin, sondern auch überaus erfolgreiche Schauspielerin. Sie war bereits vor ihrem Oscar-Erfolg mit A Star is Born an unterschiedlichen Film-Projekten beteiligt und hat zum Beispiel eine Rolle in der Serie American Horror Story gespielt.

Dass namhafte Schauspieler an Videospielen mitwirken, sollte wirklich niemanden mehr überraschen. Die Call of Duty-Reihe nutzt derartige Star Power schon seit Langem und auch das kommende Death Stranding setzt unter anderem auf Schauspieler wie Mads Mikkelsen.

Das Gerücht existiert schon länger: Dass Lady Gaga möglicherweise an Cyberpunk 2077 beteiligt sein könnte, wird schon seit September 2018 gemunkelt. Zu diesem Zeitpunkt hatte der offizielle Twitter-Account des Spiels überraschend auf einen älteren Tweet von Lady Gaga geantwortet.

Of course! Of course we will! ? — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 18, 2018

Unklar bleibt nicht nur, ob das Ganze stimmt, sondern natürlich auch, in welcher Form Lady Gaga im Spiel auftauchen sollte, falls das Gerücht doch zutrifft. Denkbar wäre ein richtiger Auftritt oder auch, dass sie exklusive Musik beisteuert. Möglicherweise beides und Lady Gaga übernimmt einfach die Rolle eines Musik-Stars in Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077

Verrät Lady Gaga den Release-Termin für Cyberpunk 2077 auf der E3 2019?

Die anonymen Quellen von ActuGaming wollen außerdem erfahren haben, dass Lady Gaga auch zur E3 2019 kommt. Dort soll die Schauspielerin und Sängerin eine ganz besondere Funktion übernehmen: Angeblich enthüllt sie den Termin, an dem Cyberpunk 2077 das Licht der Welt erblickt.

Darauf warten Fans auf der ganzen Welt überaus sehnsüchtig. Gleichzeitig ranken sich unzählige Gerüchte darum, wann das Spiel denn nun erscheint.

Ihr solltet das alles selbstverständlich mit der gebotenen Vorsicht genießen. Es handelt sich dabei lediglich um unbestätigte Gerüchte. Offiziell wollen sich die Macher auf Nachfrage hin nicht dazu äußern.

Die wirken aber immerhin einigermaßen glaubwürdig. Zumindest steht fest, dass Cyberpunk 2077 definitiv auf der E3 2019 präsentiert werden soll. Dass ein Termin verkündet wird, ist ebenfalls gut denkbar.

Was haltet ihr von den Gerüchten rund um Lady Gaga und Cyberpunk 2077??

