LAN Survival Guide - So übersteht ihr jede Netzwerkparty - Auch die CAGGTUS

LAN-Partys erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit. Doch was gilt es alles auf den großen lokalen Netzwerkpartys zu beachten? Hier erfahrt ihr es.

Was ist überhaupt eine LAN-Party? LAN steht für “Local Area Network”, zu Deutsch “Örtliches Netzwerk”. Im Gegensatz zum kabellosen (Wireless) “W-LAN” werden hier mehrere PCs mittels eines LAN-Kabels verbunden. Die Geräte müssen also zwangsweise alle in einem überschaubaren Gebiet, beispielsweise einer Garage oder einer Halle, stehen.

Vor allem in den 90ern und frühen Nullerjahren waren LAN-Partys sehr beliebt, da es noch kein flächendeckendes, schnelles Internet gab. Daher karrten Spieler regelmäßig ihr Equipment in Wäschekörben und Umzugsboxen in Turnhallen und Garagen, um dann tagelang zusammen zu zocken oder Daten auszutauschen.

Dabei war das gerade in den 90ern alles andere als einfach und zig PCs mit den damals üblichen, arkanen Netzwerk-Protokollen und T-förmigen LAN-Kabel-Adaptern zu verbinden, glich eher einer mystischen Beschwörung von kryptischen Maschinengeistern als nachvollziehbarer Technik. Aber es half ja nix, man wollte zusammen zocken und fand irgendwie einen Weg. Und wenn man nach durchgezockten Nächten irgendwann wieder sein Equipment zusammenkramte und die müffelige Halle verließ, war man ein echter wahrer Zocker-Held.

5 Tipps, wie ihr jede LAN übersteht

Heute gibt es mächtige Internetverbindungen, mit denen so ziemlich jeder Gamer sich mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt problemlos verbinden kann. Doch der Charme der LAN-Partys ist nach wie vor stark und so finden sich immer wieder Veranstaltungen dieser Art. Das herausragendste Beispiel 2023 ist hier die CAGGTUS in Leipzig, die größte LAN-Party der Republik.

Doch was gilt es alles zu beachten, wenn ihr zum ersten Mal oder nach langer Abstinenz auf eine LAN-Party geht? Hier folgen ein paar nützliche Tipps und Ratschläge.

Achtet auf genug zu trinken und die richtigen Snacks

Auf einer LAN-Party werdet ihr wahrscheinlich mehrere Tage, meist ein Wochenende, bleiben und die meiste Zeit am Rechner verbringen. Da ist es wichtig, sich mit den richtigen Nahrungsmitteln und Getränken einzudecken.

Beliebte Getränke auf LAN-Partys sind Kaffee, Cola, Energy-Drinks und Bier. Bedenkt aber, dass gerade Kaffee euch mehr Flüssigkeit entzieht, als er zurückgibt und dass ihr daher ausreichend Wasser oder Schorle trinken solltet, um ordentlich hydriert und damit leistungsfähig zu bleiben.

Kaffee ist ein guter Wachmacher, aber denkt dran, genug Wasser zu trinken.

Übertreibt es auch nicht mit Energy-Drinks, da diese viel Zucker enthalten und wenn ihr zu viel Bier trinkt, lässt eure Aufmerksamkeit ebenfalls nach. Beim Essen solltet ihr darauf achten, dass es schnell zugänglich ist und euch nicht den PC vollsaut. Ideal sind also Pizza, Sandwiches oder Studentenfutter als Knabbersnacks.

Bedenkt auch, dass ihr entsprechende Vorräte anlegt, damit ihr nicht spät nachts oder an einem Sonntag ohne Verpflegung dasteht und nichts nachkaufen könnt.

Achtet auf eure Kabel

Wenn ihr zu einer LAN-Party geht, solltet ihr vor allem darauf achten, dass alle Kabel dabei sind. Große Hardware-Teile, wie Maus, Tastatur und Monitor werden selten übersehen, aber es ist schnell passiert, dass ausgerechnet eines der Stromkabel übersehen wurde oder ein spezielles USB-Kabel verloren ging. Vergesst auch auf keinen Fall ein LAN-Kabel einzupacken, sonst ergibt die ganze Party keinen rechten Sinn.

Ein fehlendes Kabel kann euch die ganze LAN versauen, passt also hier gut auf.

Zählt also nochmal gründlich alle Kabel durch und nehmt sicherheitshalber Ersatz mit, damit auch gar nichts schiefgehen kann. Nichts versaut euch den Party-Spaß mehr, als wenn ihr wieder heimfahren müsst, um das vergessene Teil zu holen oder es gar nochmal für teures Geld nachkaufen müsst.

Und wo wir schon bei Kabeln sind: Achtet auch darauf, wie ihr sie verlegt. Gerade das obligatorische LAN-Kabel sollte so gut wie möglich gesichert sein, nur für den Fall, dass ein ungeschickter Party-Teilnehmer drüber stolpert und euren PC ins Verderben reißt. Die restlichen Kabel solltet ihr auch so ordentlich wie möglich verlegen und gegebenenfalls mit Panzertape oder Kabelbindern fixieren und ordnen. Das macht den Abbau leichter und erhöht die Übersichtlichkeit.

Benehmt euch!

Auf einer LAN-Party seid ihr nicht allein. Anders als bei euch zu Hause in eurem gemütlichen Zocker-Kabuff sind hier zig andere Gamer dabei, bei großen LANs wie der CAGGTUS sogar Hunderte von Teilnehmern. Ihr seid also in einem öffentlichen Raum und solltet euch auch dahingehend benehmen.

Rumbrüllen und Fluchen ist zuhause ok, aber auf der LAN solltet ihr euch in Beherrschung üben.

Wenn ihr also in einem Shooter wiederholt abgeknallt werdet, dann widersteht dem Drang, laut eure Wut und Frustration in wüsten Flüchen und Beschimpfungen Ausdruck zu verleihen. Man kann euch hören und nichts nervt mehr, als wenn ständig jemand durch die Gegend brüllt.

Weitere Tabus betreffen die Rechner von anderen Spielern. Fummelt nicht ohne Erlaubnis an deren Hardware herum und fragt, wenn ihr euch ein besonders edles Teil näher anschauen wollt. Sollte die LAN-Party mehrere Tage dauern, dann achtet auch auf persönliche Hygiene und plant eine Dusche oder dergleichen ein, wenn ihr mal Pause macht. Eure Mitspieler werden es euch danken.

Bereitet eure Games vor

Ihr seid auf der LAN angekommen, habt genug Futter dabei und auch alle Kabel sind sorgsam verlegt. Eigentlich kann es jetzt losgehen, oder? Nix da, denn ihr habt vergessen, eure für die Party geplanten Games zu installieren oder das neueste Update zu ziehen. Wenn ihr Glück habt, hat die Location ein WLAN-Netz, mit dem ihr im Internet die Installationen nachholen könnt.

Achtet unbedingt darauf, alle möglichen Updates und Installationen VOR der LAN zu tätigen.

Wenn’s blöd läuft, hat der Veranstaltungsort aber keinen Internetzugang und ihr steht dumm da. Und selbst wenn ihr Zugang zum Internet habt und das Game ziehen könnt, sind sicher noch ein Haufen anderer Gesellen dabei, genau das Gleiche zu tun, und der mächtige Internet-Strom versiegt zu einem traurigen Rinnsal. Wenn ihr also zeitnah zocken wollt, dann seht zu, dass ihr alle Updates und Games schon vor der Abreise zur LAN installiert und aktualisiert habt.

Plant Ruhephasen ein

Egal wie fit und hart gesotten ihr seid, irgendwann will euer Körper eine Pause. Das kann man mit Energy-Drinks, Kaffee und anderen Methoden hinauszögern, aber irgendwann ist Schluss. Damit ihr also nicht vor Müdigkeit mitten im Match einpennt und eure Mitspieler sich dann sicherlich freuen, solltet ihr rechtzeitig für Phasen sorgen.

Macht's wie die kluge Katz und gönnt euch ab und zu ein Nickerchen.

Im Idealfall habt ihr ein paar Kissen, Decken oder einen Schlafsack dabei und macht eine Runde Powernapping. Alternativ könnt ihr auch Duschen oder für eine halbe Stunde um den Block laufen. Eine kurze Katzenwäsche und etwas kaltes Wasser im Gesicht wirken auch oft Wunder. All das macht wieder fit und erfrischt euch.

Ebenfalls empfehlenswert: Verlasst auch ruhig mal für ein paar Stunden die LAN und geht vielleicht essen oder seht euch die Stadt des Veranstaltungsorts an. All das hilft, einen kühlen Kopf zu bewahren.

So viel zu unseren Tipps und Tricks zum Überleben jeder LAN-Party. Wenn ihr launige Anekdoten dazu hören wollt, dann hört doch in unseren Podcast zum Thema LAN hinein.