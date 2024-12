Leak zu Chainsaw Man Season 2: Möglicher Release, Episodenanzahl und Infos zur Story

Denji würde auch sehr gerne eine zweite Staffel von Chainsaw Man haben, ist sich dabei aber nicht sicher, ob es eine geben wird. (Bild: © Tatsuki Fujimoto / Shueisha, Mappa)

Chainsaw Man gehört zu den womöglich beliebtesten Action-Mangas der heutigen Zeit. Die Dark Fantasy-Geschichte rundum Denji und seinen Kräften als der Chainsaw Man von Schöpfer-Tatsuki Fujimoto sitzt derzeit ebenfalls auf Platz 1 der beliebtesten Mangas in Shonen Jump und auch der Anime hat eine hohe Bewertung von 8,3 Punkten auf IMDB.

Seit dem Abschluss der ersten Anime-Staffel im Januar 2023 ist es jedoch um die Adaption still geworden. Abseits einer Ankündigung zum Film 'Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc' gab es keine neuen Informationen zum Anime und Fans hoffen auf eine Ankündigung einer zweiten Season.

Obwohl es bisher keine offizielle Bestätigung oder eine Ankündigung zu einer Fortsetzung gibt, tauchten im November 2024 erste Leaks und Gerüchte über eine zweite Staffel auf.

Hier findet ihr alle Informationen zu den Gerüchten und was wir von einer zweiten Staffel erwarten können.

Release – Wie steht es um eine zweite Staffel von Chainsaw Man?

Gibt es eine offizielle Bestätigung? Nein.

Nein. Möglicher Release-Zeitraum: Vermutlich im ersten Quartal 2025

Vermutlich im ersten Quartal 2025 Mögliche Ankündigung: Dezember 2025 oder Frühjahr 2025

Es ist wichtig anzumerken, dass es sich in den folgenden Abschnitt um reine Spekulationen handelt. Sollten es neue Informationen und Offizielles zur zweiten Staffel von Chainsaw Man geben, halten wir euch auf dem Laufenden.

Laut Anime-Fan und X-Nutzer*in @AnimeTsumi wurden offizielle Dokumente von Shueisha, dem Verlag hinter dem großen Anime-Magazin Shonen Jump, und ihren zukünftigen Anime-Projekten geleakt. Darunter soll sich unter anderem die zweite Staffel von Chainsaw Man befinden, die erneut vom japanischen Animationsstudio Mappa umgesetzt werden soll.

Wie wahrscheinlich ist eine zweite Staffel? Aufgrund der Anime-Trends, beliebte Mangas mit einer Anime-Adaption mit mehreren Staffeln wie unter anderem bei Frieren, Delicious in Dungeon und Solo Leveling voranzutreiben, ist zu erwarten, dass auch Chainsaw Man eine Fortsetzung bekommen wird. Schließlich befindet sich der Manga auf Platz 1 der beliebtesten Shonen Jump-Mangas, weit über One Piece, Boruto und DanDaDan.

Shueisha könnte also mit einer zweiten Staffel von Chainsaw Man auf den Trend der beliebten Action-Anime-Serien mit zusätzlichen Staffeln aufsteigen.

Streaming-Dienst: Wo würde die zweite Staffel von Chainsaw Man erscheinen?

Streaminganbieter: Crunchyoll

Die erste Staffel des beliebten Action-Anime ist mitsamt seinen zwölf Folgen auf Crunchyroll verfügbar und deckt somit einen Teil der Public Safety Saga von Chainsaw Man ab. Bei einer zweiten Staffel könnte Mappa also den restlichen Teil der Saga abdecken, die womöglich etwas länger sein wird als die erste Staffel.

Synchronisation – Hätte Season 2 auch deutsche Synchro?

Vertonung: Deutsche Vertonung oder japanische Original-Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

Sollte es eine zweite Staffel des Animes geben, so wird diese womöglich ebenfalls früher oder später genau wie die erste Season eine deutsche Synchro bekommen. Ansonsten wird sie wie jede Anime-Adaption die japanische Originalsprache haben, mit englischen und deutschen Untertiteln.

Story – Welche Arcs wurden bisher adaptiert und was ihr von der zweiten Staffel von Chainsaw Man erwarten könnt

Episodenzahl und -dauer: Zwischen 12 und 24 Folgen, die 23 Minuten lang sind

Zwischen 12 und 24 Folgen, die 23 Minuten lang sind Arcs, die in einer zweiten Staffel vorkommen könnten: Bomb Girl Arc International Assassins Arc Gun Devil Arc Control Devil Arc



Die erste Staffel von Chainsaw Man deckte die Geschehnisse aller Kapitel bis einschließlich Kapitel 38 des Mangas ab. Somit wurden die Introduction, Bat Devil, Eternity Devil und letzten Endes mit Episode 12 die Katana Man Arc abgedeckt.

Alle Arcs sind Teil der Public Safety Saga, die insgesamt noch 61 Kapitel und vier weitere Arcs beinhaltet, die Studio Mappa in einer zweiten oder gar dritten Season noch adaptieren kann. Shueisha und Mappa haben also eine Vielzahl an Material für die Fortsetzung des beliebten Action-Animes.

Habt ihr den Anime von Chainsaw Man angeschaut und würdet ihr euch auf eine zweite Staffel freuen?