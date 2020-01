Left 4 Dead-Fans müssen jetzt ganz stark sein

Ende letzten Jahres sorgte Entwickler Valve mit der Ankündigung von Half-Life: Alyx für reichlich aufsehen. Das VR-Spiel soll im März 2020 erscheinen und der totgeglaubten Reihe wieder Leben einhauchen.

Wirklich viel Leben steckte hingegen noch nie in Valves Multiplayer-Reihe Left 4 Dead, die mit der Veröffentlichung von Teil 2 im Jahr 2009 ihre besten Zeiten erlebte. Für Fans des Zombie-Shooters, die sich schon lange eine Fortsetzung wünschen, haben wir jedoch eine schlechte Nachricht.

Valve dementiert Left 4 Dead 3-Gerüchte

Die speziell in den vergangenen Tagen aufgetauchten Gerüchte um ein Sequel werden sich nicht bewahrheiten. Laut Valve befindet sich aktuell nichts in der Entwicklung, was mit dem Franchise zu tun hat.

Die schlechte Nachricht stammt aus einem Interview der Kollegen von IGN mit dem Entwickler.

"Wir sehen diese Gerüchte jetzt seit einigen Monaten. Wir haben vor einigen Jahren über ein Left 4 Dead für die Next-Gen gesprochen. Allerdings arbeiten wir aktuell an nichts, was mit L4D zu tun hat und haben das auch nicht in den vergangenen Jahren. "

Es sei ihnen bewusst, dass einige Leute Spaß daran gefunden haben Falschinformationen zu verbreiten, um die Fans anzuheizen.

Der Auslöser: Hinter der Aussage könnte ein Seitenhieb an Tyler McVicker vom Valve News Network stecken, auf dessen Informationen angeblich eine Präsentation von HTC China-Päsident Alvin Wang Graylin beruhte.

Aus der ging hervor, dass ein Left 4 Dead 3 für großes Aufsehen bei den Spielern und anderen AAA-Studios sorgen wird. McVicker hatte sich jedoch kurze Zeit später von den Aussagen distanziert und auch Graylin kommentierte, dass es sich dabei lediglich um persönliche Spekulationen handelte.

Hättet ihr euch über eine neues Left 4 Dead gefreut?