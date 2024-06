Legendärer Anime, der seit 28 Jahren läuft, wäre beinahe schon 1997 eingestampft worden - weil der Macher keine Lust mehr hatte

Der Manga zum Detektiv Conan-Anime erschien erstmals 1994 und läuft bis heute - das wäre aber fast anders gekommen.

Mit aktuell 1125 Kapiteln, 105 Manga-Bänden und 1124 Folgen der Anime-Serie zählt Detektiv Conan definitiv als riesiger Erfolg. Bereits seit 1994 zeichnet Mangaka Gōshō Aoyama die Serie um den namensgebenden Detektiv, der bei uns immer auf RTL 2 Fälle gelöst hat.

Dabei wäre es aber fast ganz anders gekommen. Aoyama wollte die Serie nämlich eigentlich bereits nach drei Jahren absetzen – aber nicht etwa, weil die Story abgeschlossen war, sondern weil er Ärger mit seiner Redaktion hatte.

Detektiv Conan gibt es nur dank des ersten Films noch

Detektiv Conan ist für viele Fans nicht nur wohlige Nostalgie, sondern zählt nicht zuletzt dank der Langlebigkeit der Reihe auch irgendwie als Kulturgut. Für Mangaka Gōshō Aoyama war die Arbeit an der Serie aber anfangs wohl alles andere als angenehm, wie die japanische Wochenzeitung Shukan Bunshun aus dem "Gosho Aoyama 30 Years Anniversary Book" zitiert.

Eigentlich wollte der Mangaka nämlich bereits 1997 mit Detektiv Conan aufhören, also drei Jahre nachdem der Manga gestartet war. Als Grund gibt er nicht nur an, dass es schwer sei, sich Fälle auszudenken, sondern dass er vor allem mit der Redaktion nicht klarkam:

"Ist es nicht wirklich schwer, sich Woche für Woche neue Fälle auszudenken? Und obendrein sagten mir die Leute weiter oben in der Redaktion immer wieder, dass ich dies oder das tun sollte. Diese Art gefiel mir wirklich nicht."

Der Mangaka entschloss sich daraufhin, zusammen mit seinen Assistenten Urlaub in Las Vegas zu machen. Dort erhielt er in seinem Hotelzimmer einen Anruf, der die Reihe rettete: Die Redaktion teilte ihm hier nämlich mit, dass Detektiv Conan einen Anime-Film bekommen soll.

Warum das Detektiv Conan gerettet hat? Weil Aoyama sofort Feuer und Flamme war. Er ist nämlich riesiger Film-Fan, wie er ebenfalls in seinem Anniversary-Buch erzählt. Demnach ist seine früheste Kindheitserinnerung, wie er eine Verfilmung von "Der gestiefelte Kater" gesehen hat.

Aoyama wirkt entsprechend seit dem ersten Detektiv Conan-Kinofilm bei den Produktionen mit. So hat er beim ersten Film Feedback zum Drehbuch gegeben und sogar Illustrationen für die Verfilmung gezeichnet.

1:00 Der japanische Trailer für den 27. Detektiv Conan-Film ist da

Inzwischen gibt es zu Detektiv Conan insgesamt 27 Kinofilme, die vor allem in Japan auch finanziell ein riesiger Erfolg sind. Ein 28. Film ist bereits in Arbeit und auch der Manga soll nach einer kleinen Pause im Juni mit einem neuen Kapitel zurückkehren. Schwer vorzustellen also, dass Detektiv Conan beinahe nach weniger als 50 Kapiteln geendet hätte.

Habt ihr früher auch Detektiv Conan geschaut oder seid ihr gar immernoch dabei?