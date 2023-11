Neues LEGO-Fußballspiel durch PS Store geleakt: So sieht das erste Bild aus

2K GOOOAL ist vor kurzem im PS Store geleakt.

Welche Art Spiel uns aus dem LEGO-Universum nach LEGO 2K Drive als nächstes erwartet, ist jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut durch einen Leak im PS Store enthüllt worden. Das Spiel hört auf den Namen LEGO 2K GOOOAL und war für kurze Zeit samt dem offiziellen Artwork im Shop zu sehen. (via Eurogamer)

Das Artwork zum Spiel könnt ihr euch hier im Post genauer anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was über 2K GOOOAL bereits durchgesickert ist

Bereits im vergangenen Jahr kursierte ein erster Leak zum neuen LEGO-Fußballspiel von Publisher 2K Games im Netz. Sollten die Informationen daraus stimmen, wird das Spiel von Sumo Digital entwickelt, die zuletzt an Sackboy: A Big Adventure und Team Sonic Racing gearbeitet haben.

Ein Report aus dem vergangenen Jahr gab zudem an, dass das Spiel im Zuge der FIFA Fußball-WM 2022 in Katar erscheinen sollte. Wie wir jetzt wissen, wurde daraus nichts.

Offizielle Ankündigung steht noch aus

Publisher 2K Games, die im Zuge der Kooperation mit LEGO im Mai 2023 das Forza Horizon-ähnliche LEGO 2K Drive herausbrachten – zum GamePro-Test – haben sich noch nicht zum Leak geäußert. Eine offizielle Ankündigung steht zudem weiter aus.

Wie üblich bei Leaks und Gerüchten, haben wir beim Publisher um ein Statement gebeten und werden euch zeitnah über eine Antwort informiereren.

Ihr kennt 2K Drive nicht? Im Trailer könnt ihr euch ein Bild vom Arcade Racer machen:

2:14 LEGO 2K Drive - Erster Trailer zum Fun-Racer macht extrem gute Laune - Erster Trailer zum Fun-Racer macht extrem gute Laune

Ihr seid gefragt: Freut ihr euch auf LEGO 2K GOOOAL?

LEGO 2K GOOOAL könnte eine spaßige Alternative zu Mario Strikers für die Switch werden und generell ein wenig Schwung ins Fußball-Genre bringen, das alljährlich vor allem durch EA Sports-Ableger dominiert wird.

Verratet uns gerne in den Kommentaren, in welchem Fall ihr definitiv einen Blick ins Spiel riskieren würdet und was euch komplett abschrecken würde.