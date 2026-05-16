Crimson Desert-Spieler lieben neues Waffenzubehör aus dem aktuellen Update: "Pearl Abyss liebt einfach seine Fans"

Ein Detail aus dem neuen Update begeistert die Fans des Open World-Spiels ganz besonders.

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Stephan Zielke
16.05.2026 | 18:44 Uhr

Endlich könnt ihr in Crimson Desert mit euren Schwertern Aura farmen. Endlich könnt ihr in Crimson Desert mit euren Schwertern Aura farmen.

Crimson Desert bekommt momentan fast im Wochentakt neue Updates. Neue Reittiere, Systeme, Anpassungen und ständig irgendwelche kleinen Features, bei denen man merkt, wie absurd viel Liebe zum Detail in diesem Spiel steckt.

Eines hat dabei insbesondere einen Nerv bei den Spieler*innen getroffen. Denn es lässt sie mit Kliff endlich das perfekte Outfit zusammenstellen.

Keine Sekundenkleber-Schwerter mehr

Sowohl Einhänder als auch Zweihänder können jetzt mit passenden Scheiden angezeigt werden. Das Feature lässt sich über das Menü aktivieren und verändert überraschend viel am Gesamtbild.

Video starten 11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Denn vorher sahen viele Waffen einfach so aus, als würden sie irgendwie magisch an Kliffs Rücken kleben.

Und wären einfache Schwertscheiden vermutlich schon genug gewesen, geht Pearl Abyss direkt wieder einen Schritt weiter. Denn die Schwerter bekommen nicht einfach eine einzige Standard-Scheide für alle Waffen, sondern viele von ihnen besitzen komplett eigene, einzigartige Designs.

"Ich habe es immer gehasst, wie die Schwerter aussahen, als wären sie einfach festgeklebt. Die neuen Scheiden sehen richtig gut aus.

Du willst mir erzählen, dass das alles KOSTENLOS ist???!!! Kein DLC oder eine Microtransaction!!!!!"

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But wait, there is more!

Und als wäre das nicht genug, haben Spieler*innen schnell noch ein weiteres Feature entdeckt. Teile der Scheiden lassen sich sogar einfärben. Ein Traum für alle, die das wahre Endgame betreiben: Fashion-Desert!

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Natürlich sind Schwertscheiden jetzt kein revolutionäres Gameplay-Feature. Aber gerade in Fantasy-Spielen machen oft genau diese kleinen Dinge einen riesigen Unterschied dabei, wie sich eine Welt anfühlt.

Und genau solche Kleinigkeiten sind vermutlich der Grund, warum die Stimmung rund um Crimson Desert gerade so positiv bleibt. Pearl Abyss haut momentan fast wöchentlich neue Updates raus und viele Spieler*innen haben das Gefühl, dass selbst kleine Details ernst genommen werden.

Wie wichtig sind euch solche Details in Spielen?

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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