"Einzelne SSD würde wahrscheinlich weniger kosten": Vater nutzt 10 USB-Sticks an drei Hubs als seine persönliche Speicherlösung

USB-Hubs und -Sticks galore, nicht zur Nachahmung empfohlen (Bild: reddit.com/user/master_JayCe/).

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Der Vater dieses Reddit-Nutzers hier hatte offensichtlich diverse USB-Sticks und -Hubs parat. Daraus hat er sich eine Speicherlösung für seine Daten zusammengeschustert, die wirklich einen abgefahrenen Anblick darstellt. Wir würden aber nicht empfehlen, eure Daten so zu sichern.

Vater stöpselt 10 USB-Sticks und 3 USB-Hubs zusammen

Leider wissen wir auch nicht genau, wie es dazu kommen konnte, dass sich mit der Zeit hier so viele USB-Sticks zusammengefunden haben. Es wirkt aber auf jeden Fall beachtlich, dass das Ganze immer noch irgendwie zu funktionieren scheint. Auch wenn es allem Anschein nach nur durch ein Gummiband zusammengehalten wird.

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Vielleicht war dem Vater einfach nicht klar, dass es andere Möglichkeiten als USB-Sticks gibt, um seinen Speicherplatz zu erweitern. Eventuell ist er irgendwie besonders günstig an die USB-Sticks herangekommen oder hat ein elaboriertes System, nach dem er seine Daten sortiert und sichert. Womöglich ist er DJ und jeder einzelne Stick stellt eine Genre-Sammlung dar? Das schlägt jedenfalls eine Person in den Kommentaren vor.

Hier könnt ihr euch das wahnwitzige Projekt noch einmal in seiner ganzen Pracht ansehen:

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Das Ganze erweckt den Eindruck, als sei es mehr oder weniger organisch gewachsen. Zuerst dürfte einfach nur ein USB-Hub mit mehreren Steckplätzen für vier bis fünf USB-Kabel, Sticks oder Ähnliches existiert haben. Als die Ports dann alle belegt waren, musste mehr her – und der Vater hat wohl einfach einen weiteren Hub in den Hub gestöpselt (was später dann noch einmal wiederholt worden ist).

So eine Herangehensweise birgt natürlich gewisse Risiken: Weil ein Hub keineswegs darauf ausgelegt ist, dass daran noch andere Hubs angestöpselt werden, dürfte die Übertragungsrate der einzelnen USB-Sticks deutlich nachlassen. Es kann gut sein, dass entweder alle Raten gedrosselt werden oder ein Gerät bevorzugt wird. Auch um Datenverlust machen sich viele Menschen in den Kommentaren Sorgen:

"Die Personifizierung von 'Es gibt ein Problem mit diesem Laufwerk, scannen sie das Laufwerk jetzt, um es zu beheben'"

Wieder andere merken an, dass sie schon Vergleichbares im Maschinenbau gesehen hätten, dass schlimmer gewesen sei. Eine andere Person meint, der Vater hätte sich einfach einen USB-Hub mit mehr einzelnen Ports kaufen sollen und der nächste Mensch erklärt:

"Tatsächlich nutzen viele Hubs mit vielen Ports intern mehrere Hubs, die aneinandergehängt werden, also ist das gar nicht so blöd."

Was aber wohl die meisten von uns machen würden und was auch am Naheliegendsten und Sichersten sein dürfte, sagt auch ein Reddit-User namens hifi-nerd: Eine einzelne SSD würde wahrscheinlich weniger kosten, mehr Speicherplatz bieten, sie wäre schneller, verlässlicher und fällt normalerweise auch nicht direkt auseinander, wenn man sie einmal falsch anatmet.

Was natürlich direkt eine Debatte rund um gestiegene Preise auf dem GPU-, SSD- und RAM-Markt entfacht. Da wird auch fleißig debattiert, ob die KI-Bubble nun bald platzt und falls ja, ob die Preise dann wohl jemals wieder auf das Niveau vor dem Hype zurückkehren oder nicht.

Was haltet ihr von der gewagten USB-Speicherlösung?