Wisst ihr noch: Kliff hat in einem Crimson-Desert-Trailer Flöte gespielt, um Ratten zu zähmen - im Spiel hat die aber noch niemand das Instrument gefunden

Vor drei Jahren konnte Kliff noch musizieren.

Bei jedem einzelnen Trailer von Crimson Desert waren sich Fans unsicher, ob dieses Spiel überhaupt echt sein kann. Denn hier wurden so viele Dinge gezeigt, die richtig cool aussahen, aber auch zu gut klangen, um wahr zu sein.

Nach dem Release sind wir nun klüger. Ja, die Trailer haben nicht zu viel versprochen und Crimson Desert ist für viele jetzt schon heißer Anwärter auf Spiel des Jahres. Aber manche kleine Details aus den Trailern fehlen doch im fertigen Spiel und einige Fans suchen fieberhaft nach ihnen.

Kliff der Musiker

Konkret suchen gerade viele Fans nach einem Gegenstand aus dem Trailer von der Gamescom 2023. Dort gab es die ersten Gameplay-Szenen zu sehen.

3:24 Crimson Desert - Neuer Gameplay-Trailer des Action-RPGs der Black Desert-Entwickler*innen

Autoplay

Ab Minute 1:32 sieht man Kliff eine Flöte spielen. Ein Feature, das wir bisher nicht in der Release-Version gesehen haben. Und obwohl es nicht ungewöhnlich ist, dass manche Gegenstände oder Features aus alten Trailern nicht in fertigen Spielen landen, ist Crimson Desert hier doch ein Sonderfall.

Denn wer das Spiel gespielt hat und nachträglich den Trailer schaut, merkt schnell, dass es fast nur optische Unterschiede gibt – während nahezu jedes gezeigte Feature auch wirklich in der Release-Version vorhanden ist.

Unterschiede sieht man eher an der UI, etwa bei der Boss-HP oder daran, wie Geist bei Kliff dargestellt wird. Auch der Axiom-Griff sieht anders aus, hat aber dieselben Funktionen wie im Spiel.

In Crimson Desert ist alles möglich

Deshalb suchen gerade erstaunlich viele Leute nach dieser verdammten Flöte. Denn nur weil sie bisher niemand entdeckt hat, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht existiert.

Viele Items sind im Spiel nämlich unglaublich gut versteckt, hinter komplexen Rätseln verborgen oder an nur schwer zugänglichen Orten zu finden. Manche Gegenstände wurden erst Wochen nach Release entdeckt oder erst später wirklich verstanden.

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Daher würde es vermutlich niemanden überraschen, wenn morgen plötzlich jemand irgendwo einen Stein umdreht und darunter einfach die Flöte liegt.

Oder Pearl Abyss sieht, dass Leute nach der Flöte suchen und baut morgen einfach ein Feature ein, damit ihr mit den Graumähnen direkt eine komplette Band gründen könnt.

Hier liegt wohl der Zauber von Crimson Desert: In einem Spiel, in dem alles möglich erscheint, beschäftigt Fans sogar eine Flöte aus einem drei Jahre alten Trailer. So etwas schaffen nur die wenigsten Spiele.

Was ist euer liebster Gegenstand in Crimson Desert, den ihr erst nach vielen Stunden entdeckt habt?