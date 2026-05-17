Nintendo-Fan kauft sich alten Nintendo 3DS - stellt fest, dass es eine Entwickler-Version ist, die das Zehnfache wert ist

Offenbar hatte der Verkäufer keine Ahnung, was er da besessen hat.

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Jonas Herrmann
17.05.2026 | 18:02 Uhr

Die Entwicklerversion besticht durch eine besondere Farbkombi. (Bild: TBQNEEAlex auf Reddit) Die Entwicklerversion besticht durch eine besondere Farbkombi. (Bild: TBQNEEAlex auf Reddit)

Manche Sammlerstücke sind so unscheinbar, dass man sie glatt mit "normalen" Versionen verwechseln kann. So kann es schon mal passieren, dass man einen seltenen Handheld zu einem Spottpreis kauft, ohne es zu merken.

Seltener Entwickler-3DS für 80 US-Dollar

Während die meisten Spieler*innen wohl vor allem daran interessiert sind, ob Konsolen und Handhelds einwandfrei funktionieren, steht für Sammler*innen die Seltenheit oft im Vordergrund. Das gilt etwa auch für Entwickler-Versionen alter Geräte.

Video starten 6:27 Auf Wiedersehen, Nintendo 3DS - Diese 10 Exklusivspiele bleiben uns in Erinnerung - Diese 10 Exklusivspiele bleiben uns in Erinnerung

Dabei handelt es sich, wie es der Name schon verrät, um spezielle Varianten von Konsolen oder Handhelds, die exklusiv an Entwicklerstudios verschickt wurden, damit diese Spiele für die jeweilige Plattform entwickeln können.

Diese Geräte sind nicht zum freien Verkauf vorgesehen und zugelassen, landen aber natürlich trotzdem immer wieder in (digitalen) Ladenregalen. Genau dort hat der Reddit-User "TBQNEEAlex" offenbar auch einen alten Nintendo 3DS für 80 US-Dollar gekauft.

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Was er dabei aber nicht wusste und erst hinterher festgestellt hat, ist, dass es sich dabei um eine Development Unit handelt. Zu erkennen ist das an dem großen Aufkleber auf der Unterseite und an der besonderen Farbkombination.

Der Handheld ist nämlich ganz in Schwarz gehalten, nur der Slider für den 3D-Effekt und der Slot für die Spiele-Cartridges sind rot. Laut Consolevariations wurden insgesamt wohl zwischen 5.000 und 10.000 Exemplare davon hergestellt.

In seinem Post will der User wissen, ob diese Version irgendetwas wert ist:

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Die einfache Antwort: ja! Ein User schreibt etwa, dass der besondere 3DS mindestens das zehnfache von dem wert ist, was der User dafür bezahlt hat. Online lässt sich das nur schwer nachprüfen. Auf eBay gibt es aber eine Development Unit des 3DS XL, die erst kürzlich für 1.350 Euro gekauft wurde.

Dass jemand 800 US-Dollar dafür zahlen würde, ist also zumindest sehr gut möglich. Genau das raten einige User dem Glückspilz auch. Wenn er selbst kein Sammler ist, sollte er den Handheld verkaufen und sich dafür eine bessere Version des New 3DS besorgen.

Was würdet ihr machen? Verkaufen oder als Sammlerstück behalten?

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