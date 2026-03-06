LEGO-Künstler legt Melodie mit Klemmbausteinen, ein anderer Fan rekreiert den Song und bekommt fast 7 Millionen Likes auf TikTok

LEGO ist nicht zuletzt deshalb so beliebt, weil man mit den bunten Bausteinen nahezu alles bauen kann, was man sich vorstellen kann. Dass dazu auch fantastische Beats gehören, hatten wir allerdings nicht erwartet.
LEGO-Beat funktioniert tatsächlich
Wenn Musiker*innen davon sprechen, einen Beat zu "bauen", hat das eigentlich nicht viel mit dem Bauen von LEGO-Steinen zu tun. Wie ein solcher Beat aufgebaut ist, lässt sich aber offenbar gut mit Bausteinen darstellen.
Auf TikTok hat der User "adrynalynbeats" kürzlich ein Video gepostet, in dem genau das zu sehen ist. Ein LEGO-Fan namens "horseman37" hat dabei eine Aufgabe gestellt. Jemand solle den von ihm erschaffenen Beat ausprobieren.
Der Beat besteht dabei allerdings "nur" aus einem weißen Blatt Papier mit den Worten "chords", "kick", "snare", "hats", "melody" und "bass" und einer Reihe von LEGO-Steinen. Die sind so angeordnet, dass sie eben vorgeben, in welchem Rhythmus und auf welcher Note die einzelnen Bestandteile gespielt werden sollen.
Der TikTok-User fackelt nicht lange und baut den Beat 1:1 in dem Musikprogramm Beat Maker nach. Die Überraschung: Der fertige Beat klingt tatsächlich ziemlich gut und könnte direkt so in einen Song ausgearbeitet werden.
Tatsächlich hat der TikToker die paar Sekunden auf über zwei Minuten Länge erweitert und unter anderem auf Spotify veröffentlicht.
Das Video könnt ihr euch hier ansehen:
Auf TikTok hat das Video fast sieben Millionen Likes und mehr als 32.000 Kommentare gesammelt. Der LEGO-Fan hätte wohl nicht damit gerechnet, dass so viele Leute seinen LEGO-Beat zu hören bekommen würden.
In den Kommentaren finden sich hunderte User, die ebenfalls wollen, dass ihre Beats umgesetzt werden. Die Darstellung ist dabei sehr unterschiedlich. Ein User hat den Beat etwa an eine Wand gemalt, ein anderer hat nur Emojis dafür genutzt.
Wie gefällt euch der Beat? Hättet ihr gedacht, dass man so etwas nur mit LEGO-Steinen kreieren kann?
