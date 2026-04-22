Sammler macht unglaublichen Fund auf seinem Dachboden: 20 Jahre alte LEGO Bionicle-Sneaker von Nike, die heute beim Tragen wohl direkt auseinanderfallen würden

Jap, gab es damals wirklich: Nike-Sneaker im Bionicle-Design.

Hände hoch, wer sie noch kennt: Bionicles! LEGOs maskentragende Technic-Actionfiguren, die Anfang der 2000er auf den Markt kamen und ähnlich wie herkömmliche LEGO-Sets heute zum Teil einen wirklich hohen Sammlerwert haben können.



Was mir zumindest komplett neu ist: LEGO hat sich am Zenit des Bionicle-Hypes sogar mit dem Sportriesen Nike zusammengetan, um spezielle Bionicle-Sneaker herauszubringen. Wie die aussehen, zeigt uns jetzt ein Glückspilz, der überraschend ein Paar auf seinem Dachboden fand.

Die LEGO Bionicle Tahu-Sneaker von Nike sind ein echter Hingucker – und wirklich schwer zu bekommen

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User "Accomplished-Eye5838" hat sich extra einen Reddit-Account angelegt, um der LEGO-Community seinen Dachbodenfund zu zeigen: die LEGO Bionicle Tahu Sneaker von Nike, die weltweit im Jahr 2003 auf den Markt kamen.

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Das Besondere: Wie uns YouTuber "Ben Cossy" erklärt, wurde damals der Base-Schuh samt einer roten Maske verkauft, die passend zum Bionicle-Konzept an der Frontseite des Sneakers angebracht werden konnte (s. Bild oben). Zusätzlich dazu wurden weitere Bionicle-Sneaker-Masken separat angeboten, die dazugekauft werden konnten. Klassisches "Collect them all"-Prinzip also.

"Accomplished-Eye5838" hat das Glück, nicht nur den Basis-Schuh mit der roten Maske, sondern zusätzlich dazu noch die grüne und blaue Maske zu besitzen. Übrigens gab es auch eine goldene Maske für den Tahu-Sneaker, die ich am coolsten finde:

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Der Wert der Sneaker lässt sich nur schwer bestimmen, einfach weil die Dinger so verdammt nischig sind, dass sie auf eBay und Co. aktuell nicht angeboten werden bzw. keine aktuellen Verkäufe aufzufinden sind. YouTuber Ben Cossy fand vor zwei Jahren ein Online-Angebot der Tahu-Sneaker von 350 Pfund, also rund 400 Euro. Ob die am Ende aber auch für diesen Preis verkauft wurden, bleibt fraglich.

So oder so hängt der Wert der Schuhe stark von ihrem Zustand ab. Und hier liegt der Hund begraben. Die Treter bestehen zum Großteil aus Schaumstoff, der nach einer Weile zerfällt (Hydrolyse). Und tatsächlich gibt es sogar Berichte darüber, dass genau das passiert ist. In der Kommentarsektion unter dem Reddit-Beitrag zu den goldenen Tahu-Sneakern schreibt ein User Folgendes:

Vorsicht beim Kauf! Ich habe ein Paar Schuhe von Tahu Nuva (für eine befreundete Person mit kleinen Füßen) gekauft, und sie sind schon nach etwa 15 Minuten komplett auseinandergefallen.

Tragen kann der Dachboden-Glückspilz seine Tahu-Sneaker also wohl nicht mehr, aber macht nichts: Wie er schreibt, ist er ohnehin rausgewachsen.

Habt ihr noch LEGO Bionicles zu Hause herumliegen? Und was ist eure Meinung zu den Sneakern: Stylisch oder Geschmacksverirrung?