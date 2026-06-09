Pokémon Pokopia: Kostenloses Unterwasser-Update und gleich drei Erweiterungen angekündigt

Pokémon Pokopia bekommt neue Inhalte mit einem kostenlosen Update und einem Expansion Pass.

Profilbild von Maximilian Franke

Maximilian Franke
09.06.2026 | 16:45 Uhr

Pokémon Pokopia bekommt neue Inhalte. Pokémon Pokopia bekommt neue Inhalte.

Pokémon Pokopia bekommt neue Inhalte! Auf der jüngsten Nintendo Direkt wurden gleich mehrere Content-Drops angekündigt. Neben einem kostenlosen Update mit Unterwasser-Inhalten wird es auch drei kostenpflichtige DLCs geben, die in den nächsten Monaten erscheinen.

Diese kostenlosen Inhalte erwarten euch in Pokopia

Mit dem kostenlosen Update im August 2026 kann Ditto eine neue Form lernen! Mit Schiggys Hilfe erschafft es eine Luftblase um seinen Kopf und kann damit unter Wasser atmen. Perfekt also, um hinab ins Meer zu tauchen und euer eigenes Bikini Bottom nachzubauen!

Video starten 1:40 Pokémon Pokopia enthüllt neue Unterwassergebiete und kostenpflichtigen Erweiterungspass

Im ersten Trailer sind bereits neue Gegenstände zu sehen, mit denen ihr euer nasses Zuhause ausstatten könnt. Der Clip lässt außerdem auch neue Pokémon vermuten, auch wenn Nintendo noch nicht verraten hat, wie viele neue Wasser-Monster mit dazukommen werden.

Offenbar könnt ihr auch am Meeresgrund alles genauso anpassen, wie an Land. Das heißt eurem Traumhaus steht mit Gartenbank und Straßenlaterne nichts im Weg.

Eine neue Region gibt es übrigens mit dem kostenlosen Update nicht. Ihr könnt euch also nur in den bisherigen Gebieten im Wasser austoben, aber das war ja auch noch nicht alles ...

Das steckt im Expansion Pass

Ebenfalls angekündigt wurde der erste kostenpflichtige Expansion Pass für Pokémon Pokopia. Der enthält gleich drei Erweiterungen, die bis 2027 veröffentlicht werden sollen. Kaufen könnt ihr das Paket aber schon ab heute im Laufe des Tages.

  • DLC 1 (August 2026): Bubbly Basin ist eine neue Region, die passend zum kostenlosen Update unter Wasser angesiedelt ist. Dementsprechend erscheint die erste Erweiterung auch zeitgleich mit dem oben genannten, kostenlosen Update.
  • DLC 2 (Ende 2026): Neue Features, keine neue Stadt
  • DLC 3 (2027): neue Stadt

Laut dem Kleingedruckten im Trailer könnt ihr die drei DLCs nur als Paket erwerben. Einzeln sind die Erweiterungen also nicht erhältlich.

Die Ankündigung passt übrigens zu einem Leak, der die kommenden Erweiterungen bereits vorausgesagt haben will. Beim Wasser-Setting lagen die inoffiziellen Infos schonmal richtig. Womöglich stimmt der Rest also auch.

Was kostet der Expansion Pass?

Während der Nintendo Direct wurde der Preis noch nicht enthüllt. Da der Verkauf aber schon heute starten soll, aktualisieren wir diesen Artikel, sobald die Kosten enthüllt sind.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf die neuen Inhalte für Pokémon Pokopia?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 16 Minuten

Pokémon Pokopia: Kostenloses Unterwasser-Update und gleich drei Erweiterungen angekündigt

vor 37 Minuten

Pokémon Pokopia enthüllt neue Unterwassergebiete und kostenpflichtigen Erweiterungspass

vor 2 Stunden

Pokémon Pokopia-Codes: Alle aktuellen Geheimgeschenke im Juni 2026

vor einem Tag

Pokopia-Fan nimmt Fossilien und kombiniert sie mal eben zu völlig neuen, seltsamen Pokémon

vor 2 Wochen

"Es gab nur eine Möglichkeit": Pokopia-Fan baut für Wingull das einzig wahre Haus von Mr. Brack aus Rubin nach
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
The Duskbloods: Neues FromSoftware-Spiel bekommt Netzwerktest und damit können wir den Release bereits eingrenzen

vor einer Minute

The Duskbloods: Neues FromSoftware-Spiel bekommt Netzwerktest und damit können wir den Release bereits eingrenzen
Pokémon Pokopia: Kostenloses Unterwasser-Update und gleich drei Erweiterungen angekündigt

vor 11 Minuten

Pokémon Pokopia: Kostenloses Unterwasser-Update und gleich drei Erweiterungen angekündigt
Xenoblade Genesis: Nintendo Direct im Juni 2026 enthüllt neuen Teil der RPG-Reihe

vor 21 Minuten

Xenoblade Genesis: Nintendo Direct im Juni 2026 enthüllt neuen Teil der RPG-Reihe
Dragons Dogma 2: Dark-Arisen-Version auf Nintendo Direct bestätigt - Release im Oktober

vor 37 Minuten

Dragon's Dogma 2: Dark-Arisen-Version auf Nintendo Direct bestätigt - Release im Oktober
mehr anzeigen