Pokémon Pokopia: Kostenloses Unterwasser-Update und gleich drei Erweiterungen angekündigt

Pokémon Pokopia bekommt neue Inhalte.

Pokémon Pokopia bekommt neue Inhalte! Auf der jüngsten Nintendo Direkt wurden gleich mehrere Content-Drops angekündigt. Neben einem kostenlosen Update mit Unterwasser-Inhalten wird es auch drei kostenpflichtige DLCs geben, die in den nächsten Monaten erscheinen.

Diese kostenlosen Inhalte erwarten euch in Pokopia

Mit dem kostenlosen Update im August 2026 kann Ditto eine neue Form lernen! Mit Schiggys Hilfe erschafft es eine Luftblase um seinen Kopf und kann damit unter Wasser atmen. Perfekt also, um hinab ins Meer zu tauchen und euer eigenes Bikini Bottom nachzubauen!

1:40 Pokémon Pokopia enthüllt neue Unterwassergebiete und kostenpflichtigen Erweiterungspass

Autoplay

Im ersten Trailer sind bereits neue Gegenstände zu sehen, mit denen ihr euer nasses Zuhause ausstatten könnt. Der Clip lässt außerdem auch neue Pokémon vermuten, auch wenn Nintendo noch nicht verraten hat, wie viele neue Wasser-Monster mit dazukommen werden.

Offenbar könnt ihr auch am Meeresgrund alles genauso anpassen, wie an Land. Das heißt eurem Traumhaus steht mit Gartenbank und Straßenlaterne nichts im Weg.

Eine neue Region gibt es übrigens mit dem kostenlosen Update nicht. Ihr könnt euch also nur in den bisherigen Gebieten im Wasser austoben, aber das war ja auch noch nicht alles ...

Das steckt im Expansion Pass

Ebenfalls angekündigt wurde der erste kostenpflichtige Expansion Pass für Pokémon Pokopia. Der enthält gleich drei Erweiterungen, die bis 2027 veröffentlicht werden sollen. Kaufen könnt ihr das Paket aber schon ab heute im Laufe des Tages.

DLC 1 (August 2026): Bubbly Basin ist eine neue Region, die passend zum kostenlosen Update unter Wasser angesiedelt ist. Dementsprechend erscheint die erste Erweiterung auch zeitgleich mit dem oben genannten, kostenlosen Update.

Bubbly Basin ist eine neue Region, die passend zum kostenlosen Update unter Wasser angesiedelt ist. Dementsprechend erscheint die erste Erweiterung auch zeitgleich mit dem oben genannten, kostenlosen Update. DLC 2 (Ende 2026): Neue Features, keine neue Stadt

Neue Features, keine neue Stadt DLC 3 (2027): neue Stadt

Laut dem Kleingedruckten im Trailer könnt ihr die drei DLCs nur als Paket erwerben. Einzeln sind die Erweiterungen also nicht erhältlich.

Die Ankündigung passt übrigens zu einem Leak, der die kommenden Erweiterungen bereits vorausgesagt haben will. Beim Wasser-Setting lagen die inoffiziellen Infos schonmal richtig. Womöglich stimmt der Rest also auch.

Was kostet der Expansion Pass?

Während der Nintendo Direct wurde der Preis noch nicht enthüllt. Da der Verkauf aber schon heute starten soll, aktualisieren wir diesen Artikel, sobald die Kosten enthüllt sind.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf die neuen Inhalte für Pokémon Pokopia?