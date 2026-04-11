LEGO-Fans wünschen sich legendäres Set zurück, obwohl es nicht einen einzigen klassischen LEGO-Stein hat

LEGO-Sets mit hunderten oder gar tausenden von Teilen können für stundenlangen Bau- und Klötzchen-Spaß sorgen. “Mehr“ muss aber nicht zwingend “besser“ bedeuten. Das beweist ein Fan, der ein minimalistisches Set mit insgesamt 33 Klemmbausteinen mit der Community teilt.
Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.
Ein Set ohne klassische LEGO-Steine
Link zum Reddit-Inhalt
Der Redditor und LEGO-Fan Techwaveninja gab sich ganz der Nostalgie hin und teilte vor gut einem Jahr folgendes Set:
- Name des Sets: Pirate Minifigures
- Set-Nummer: 6251
- Veröffentlichungsjahr: 1989
- Anzahl Steinchen: 33 (plus 5 Minifiguren)
- Listenpreis damals: 6,50 US-Dollar (umgerechnet knapp 6 Euro, inflationsbereinigt knapp 8 Euro)
Besonders eindrücklich ist es dabei, dass das Set ohne klassische Steine auskommt. Das Mini-Set ist aber auch mehr zum Spielen als zum Bauen gedacht, wie die generell geringe Anzahl an Teilchen beweist.
In diesem Bild könnt ihr den überschaubaren Inhalt der “Pirate Minifigures“ sehen (via brickset.com):
Damit können die Pirat*innen des Sets Schätze erbeuten und sich gegen das Gesetz behaupten. Schusswaffen sind nämlich inbegriffen. Ein Papagei für das tierische gewisse Etwas darf ebenfalls nicht fehlen. Der ist für einige User auch das Highlight des kleinen Sets.
Außerdem muss ein LEGO-Set nicht alleine funktionieren. Zum Beispiel könnten die Pirat*innen einen Überfall auf ein U-Boot planen.
Vor 30 Jahren ist das folgende schicke Set erschienen, das sich als Schauplatz für epische Piraten-Schlachten anbietet:
So reagiert die Community
In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag wird ersichtlich, dass das Mini-Set den einen oder anderen Nostalgie-Nerv trifft. So erinnern sich beispielsweise zwei User daran zurück, wie die kleinen LEGO-Goldmünzen mit zu ihren liebsten Steinchen gehört haben. Für den Redditor AbacusWizard waren die Themen-Minifiguren-Sets sogar ein Highlight der 1980er- und 1990er-Jahre.
Mehrere Kommentator*innen nutzen die Nostalgie-Ladung und kritisieren die moderne Veröffentlichungsstrategie von LEGO. Hier sind einige Stimmen zum Thema:
- „LEGO-Sets vor den Lizenzen waren so gut. Sich für ein bestimmtes Teil durch alte Steinchen-Kisten zu wühlen, fühlte sich so gut an, wenn man dann einen Papagei fand.“ – esdebah
- „Ich liebte es, als LEGO von unserer Vorstellungskraft und Kreativität abhing und nicht von IPs diktiert wurde.“ – heilsithlord
- „LEGO ist aktuell unbestreitbar an der Spitze seines Spiels, aber manche Sachen der 80er/90er waren besser und konsumentenfreundlicher.“ – OliverNodel
Da wollen wir natürlich besonders wissen, wie ihr die Sache seht: Sehnt ihr euch nach den vergangenen Zeiten von LEGO zurück oder gefällt euch der Weg, den die Marke heute einschlägt?
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