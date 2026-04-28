Film-Crew schießt LEGO-Raumschiff 34.988 Meter hoch und schafft es damit fast ins Weltall

Nein, das ist kein Raumschiff, sondern ein LEGO-Set. (Bild: Guinness World Records)

Bei Marketing-Stunts gibt es ja so einige wilde Ideen. Diese hier haben wir aber auch noch nicht gesehen: Vor ein paar Tagen hat ein LEGO-Set einen neuen Weltrekord aufgestellt, nachdem es so hoch in die Luft geflogen ist, dass es fast schon nach einer Weltraumfahrt aussieht.

LEGO-Set schaut sich die Erde von oben an

Beim Modell handelt es sich um das LEGO Icons-Set "Der Astronaut" zum gleichnamigen Film, das passenderweise das Raumschiff Hail Mary zusammen mit je einer Miniatur von Grace und Rocky darstellt. Als Teil der Marketingkampagne zum Film wurde das Set in die Stratosphäre geschossen.

2:36 Mit Der Astronaut - Project Hail Mary landet der nächste Sci-Fi-Roman des Bestseller-Autors von Der Marsianer auf der Leinwand

Autoplay

Da das Mini-Raumschiff natürlich nicht alleine fliegen kann, wurde es stattdessen an einer Plattform mit einem riesigen Ballon befestigt, der es dann bis auf eine Höhe von insgesamt 34.988 Metern befördert hat.

Knapp acht Stunden lang konnte sich das Set die Erde von oben anschauen, ehe es wieder am Boden landete und eingesammelt wurde – und sich so den Guinness World Record als LEGO-Set sicherte, das am höchsten in die Luft geschossen und wieder aufgelesen wurde.



Hier könnt ihr euch den Flug im Video anschauen:

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Übrigens: Anders als im Bericht von Guinness World Records selbst angegeben, hat das Set es je nach Definition technisch gesehen nicht ins All geschafft. Zwar flog es so hoch, dass es weit über der Wolkenschicht war und sogar die Krümmung der Erde auf dem Videomaterial zu sehen ist – was einen zugegebenermaßen ziemlich coolen Eindruck des Weltalls erzeugt.

Allerdings wird häufig die Kármán-Linie als gängige Grenze zwischen Erdatmopshäre und Weltraum angesehen. Und die befindet sich erst in rund 100 Kilometer Höhe. Die Atmosphäre der Erde endet zwar hier technisch gesehen nicht, wird aber zu dünn, um Luftfahrt zu ermöglichen – da Aerodynamik nicht mehr die größte einwirkende Kraft ist. Ergo geht man ab diesem Punkt stattdessen von Raumfahrt aus.

Natürlich gibt es auch noch andere Definitionen, immerhin besteht unsere Atmosphäre aus Gas und geht nur langsam ins Vakuum des Weltalls über. Für die NASA gilt sogar schon als Astronaut*in, wer eine Höhe von mindestens 80 Kilometern erreicht.

Sei's drum, die Bilder vom Flug des LEGO-Sets sind so oder so ziemlich cool und das müssen wir dem Team lassen: Was Marketing-Gags angeht, hätten sie wohl kaum etwas Passenderes für Project Hail Mary wählen können.