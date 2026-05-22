LEGO kündigt neues Donkey Kong-Set an und dank eines Leaks wissen wir auch schon, was es sein wird

LEGO hat ein neues Set mit Donkey Kong angekündigt.

LEGO ist weiter fleißig dabei, beliebte Nintendo-Figuren in Klemmbaustein-Sets zu verwandeln. So zuletzt geschehen mit Mario, Animal Crossing oder auch Pokémon. Am gestrigen Abend wurde jetzt über den offiziellen Instagram-Account ein neues Set mit Donkey Kong angeteast und zählen wir 1 und 1 zusammen, wissen wir auch schon, was uns hier erwartet.

Das verbirgt sich wohl hinter dem Set

Wie die Seite Stonewars bereits im März 2026 berichtete, ist laut seriösem Gerücht ein Arcade Automat bei LEGO in der Mache, der aus 1.367 Teilen besteht und am 01. August für 169.99 Euro auf den Markt kommen soll.

Genauer handelt es sich hierbei um das Set mit der Nummer 72051.

13:16 Donkey Kong Bananza - Test-Video zum ersten richtigen Super-Hit für die Switch 2

Autoplay

Und wer sich an die frühe Nintendo-Ära, genauer an das Jahr 1981, zurückerinnert, weiß genau: Donkey Kong und Arcade, das passt natürlich perfekt zusammen, schließlich hatte der Affe hier seinen ersten Auftritt.

Ein Beispielbild von einem solchen Automaten:

Donkey Kong war einst ein echtes Highlight in den Arcade-Hallen (Bildquelle: themenscave.sg)

Der Teaser von LEGO

LEGO hat sich daher für seinen ersten Teaser zum neuen Donkey Kong-Set eines der ikonischten Elemente aus dem Spiel herausgepickt. Richtig erraten, natürlich ein Fass, das der Affe damals Jumpman (Mario) auf den rot-schwarzen Plattformen entgegengerollt hat.

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Wie das Set genau aussieht, darauf müssen wir aber noch etwas warten. Abseits des Teaser wurde bislang kein Bild enthüllt, das den Arcade Automaten zeigt. Es bleibt also spannend.

Donkey Kong war in dieser Woche allerdings nicht die einzige Figur von Nintendo, die ein LEGO-Set spendiert bekommt. Bereits am Mittwoch machten Leaks zu den neuen Pokémon-Sets die Runde, die mit der Smart Brick-Funktion daherkommen. Zuvor war bereits ein LEGO Arkani geleakt.

Welches Set aus der LEGO/Nintendo-Kollaboration habt ihr euch geholt und welches gefällt euch am besten?