State of Play: Sony liefert Hinweise auf zweiten wichtigen Titel neben Wolverine

Marvel's Wolverine steht im Rampenlicht bei der Sony State of Play Anfang Juni.

Sony hat eine State of Play-Show für den 2. Juni 2026 angekündigt. Dabei soll es vor allem um Marvel's Wolverine gehen, aber natürlich nicht nur. Jetzt gibt es dank einer neuen Trademark-Einreichung den ersten halbwegs handfesten Hinweis darauf, was da womöglich sonst noch auf uns zukommt.

Sony State of Play könnte auch noch das ominöse Break In zeigen

Wenn Sony so kurz vor einer großen State of Play-Show einen Namen und die Markenrechte daran schützen lässt, stehen die Chancen wohl nicht schlecht, dass genau dieser Name bei dem Event dann auch eine größere Rolle spielt. Es handelt sich dabei um den Titel Break In.

Bisher kennen wir noch kein PlayStation-Spiel oder überhaupt irgendein Game mit dem Titel. Laut Insider-Gamings Tom Henderson, der in der Regel recht gut vernetzt und informiert ist, könnte es sich dabei um den neuen Namen des bereits angekündigten Fairgame$ handeln.

Fairgame$ wurde 2023 schon angekündigt und sollte eigentlich längst erschienen sein. Der Trailer des Heist-Shooters konnte damals aber nicht gerade für Begeisterungsstürme sorgen, der ganze Look und Stil wurde von vielen Spieler*innen kritisiert. 2025 hieß es, Fairgame$ komme wohl erst 2026.

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Autoplay

Insider Gaming berichtet hingegen, dass es noch im April dieses Jahres Probleme bei der Entwicklung gegeben habe und in Playtests weiterhin nach dem spaßigen Gameplay-Kern des Titels gesucht wurde. All das würde dafür sprechen, dass das Spiel ein Rebranding bekommt und jetzt neu in den Fokus rückt.

Da es in Fairgame$ in erster Linie darum gehen sollte, großangelegte Raubzüge durchzuziehen, würde der neue Name Break In natürlich ganz hervorragend zu so einem Spiel passen. Aber offiziell bestätigt ist das alles selbstverständlich noch nicht, ihr solltet diese Spekulationen also mit Vorsicht genießen.

In demselben Beitrag erwähnt Tom Henderson, dass es auch noch anderslautende Gerüchte rund um den neuen Trademark-Eintrag zu Break In geben würde. Da werde beispielsweise spekuliert, dass es sich um ein Spiel des Sony-Studios Firesprite (Horizon: Call of the Mountain) oder um einen Titel handeln könnte, der irgendetwas mit der Uncharted-Reihe zu tun hat. Aber als besonders wahrscheinlich wird das nicht erachtet.

Wie findet ihr den Namen und glaubt ihr auch, dass es womöglich einfach ein Fairgame$-Rebranding sein könnte?