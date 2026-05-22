Crimson Desert: Neuer Patch 1.08 bringt neue Haustiere, einen Ausrüstungsslot für Werkzeuge, einen Teich fürs Camp und mehr

Kliffs Abenteuer wird wieder etwas runder.

Eine ganze Woche gab es keinen neuen Patch für Crimson Desert, jetzt hat Pearl Abyss aber das Update für Version 1.08.00 rausgehauen. Darin erwarten uns zahlreiche Verbesserungen und neue Features.



Die wichtigsten Punkte fassen wir hier für euch zusammen, zum Schluss listen wir aber alle Patch-Notes für euch auf. Wenn ihr direkt dorthin springen wollt, könnt ihr das hier.

Endlich haben Werkzeuge einen eigenen Platz im Inventar

Bisher mussten wir Werkzeuge immer über den Slot für die zweite Waffe ausrüsten, was ziemlich nervig war. Das ist jetzt Geschichte, denn Holzfälleraxt, Schaufel, Spitzhacke und Co. lassen sich jetzt in einen eigenen Ausrüstungsslot packen.

13:00 Crimson Desert ist JETZT noch VIEL BESSER als zum Launch!

Autoplay

Ein weiteres Highlight ist der Teich, den wir jetzt für das Camp freischalten können. Der sieht nicht nur sehr gemütlich aus, wir können auch Fische darin aussetzen und großziehen. Aber Vorsicht! Packt ihr zu viele Tiere hinein, kommt es zum Fischsterben.

Für alle, die nicht genug davon bekommen können, allerhand Haustiere um sich zu scharen, gibt es ebenfalls tolle Neuigkeiten. 20 neue Tiere können aufgenommen werden – darunter unter anderem ein Wyvernjunges.

Weitere Verbesserungen, wie eine Vorschau beim Friseur, Kliffs neue Fähigkeit, Musketen und Schrotflinten zu bedienen und vieles Weitere runden den Patch ab. Alle Änderungen haben wir für euch auf der nächsten Seite zusammengefasst.

Was sagt ihr zum Update? Sind Verbesserungen dabei, die ihr euch schon lange gewünscht habt? Spielt ihr überhaupt noch Crimson Desert? Schreibt es uns gern in die Kommentare!