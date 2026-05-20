Die ersten LEGO Pokémon-Sets mit Smart Brick-Technologie sind geleakt und sehen bis auf eine Ausnahme echt cute aus

Die neuen Pokémon-Sets sind geleakt (Quelle: Reddit/General_Durian_1013)

Seit März diesen Jahres bringt LEGO Sets mit der sogenannten Smart Brick-Technologie heraus, wodurch das Spielen mit den Klemmbausteinen dynamischer und interaktiver ausfallen soll. Nachdem zunächst Star Wars den Anfang gemacht hatte, ist jetzt Pokémon an der Reihe.

So wurden auf Reddit drei Sets, die mit der neuen Funktion daherkommen, von einer anonymen Brick Tap-Quelle geleakt.

Diese drei Pokémon-Sets wurden geleakt

Zu sehen sind die Sets "Charmander and Geodude's Cavern Clash" (72157), "Jigglypuff Concert" (72159) sowie "Cubone and Gengar's Spooky Showdown" (72166).

Die drei Pokémon-Sets könnt ihr euch im Reddit-Thread von User General_Durian_1013 genauer anschauen:

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Das Wichtigste fehlt im Set

Holt ihr euch die Sets, müsst ihr dabei eine Sache beachten – zumindest dann, wenn ihr auch die neue Smart Brick-Technologie nutzen wollt.

Bei allen drei Pokémon-Sets handelt es sich nämlich um Erweiterungs-Sets, die ohne Smart Brick ausgeliefert werden. Der neue Baustein liegt beispielsweise den im März veröffentlichten Star Wars-Sets bei, die Kollege Basti für euch hier im Video einmal genauer vorstellt:

1:00 Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor

Autoplay

Um die Smart Brick-Technologie nutzen zu können, wird nämlich stets der neue Stein und ein Smart Tag benötigt. Eine dünne Fliese, auf der ein Sticker klebt, der als Empfänger fungiert.

Wie das ganze System im Detail funktioniert und wie der Sohnemann von Kollege Kevin auf die neue Spielerei reagiert hat, das könnt ihr hier nachlesen:

Viel Häme in den Kommentaren

Nachdem Smart Brick zum Release unter anderem für seine mangelhafte Sound-Qualität und die gewohnt hohen Preise kritisiert wurde, kommen auch die Pokémon-Sets in den Kommentaren auf Reddit nicht allzu gut weg.

Von "Wenn du denkst, Smart Brick könnte nicht mehr schlimmer werden. Was soll das sein?" bis "das sieht aus wie Megablocks Pokémon, nur in schlecht" fällt das erste Fazit unter dem Thread recht negativ aus. Auch wird das würfelförmige Design der Taschenmonster kritisiert.

Klar ist, dass sich LEGO beim Design von Pokémon-Sets zuletzt, wir erinnern nur an Pikachu, nicht gerade von der besten Seite gezeigt hat. Mal abgesehen von Glumandas sehr seltsamen Mund, finden wir die Smart Brick-Sets rein von der Optik auf den ersten Blick aber durchaus gelungen. Vor allem das Set mit Gengar und Tragosso sieht für ein Spiel-Set, das sich vor allem an Kinder richtet, cool aus.

Wie gefallen euch die drei Pokémon-Sets und habt ihr die Smart Brick-Technologie selbst schon ausprobiert?