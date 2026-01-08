Star Wars ist alter Hut: Das erste offizielle LEGO-Set zum Dune-Universum ist so viel spannender – und jetzt historisch günstig!

Ein Gigant aus 1.369 Teilen: Der LEGO Dune Ornithopter besticht unter anderem durch seine enorme Spannweite von fast 80 Zentimetern.

Wir lieben Star Wars. Wer von uns hat nicht mindestens einen Millennium Falken oder einen TIE Fighter im Regal stehen? Aber irgendwann stellt sich beim Bauen der immer gleichen Raumschiffe eine gewisse Routine ein. Genau hier kommt der LEGO Icons Dune Atreides Royal Ornithopter (10327) ins Spiel – ein Set, das wie ein frischer Wind (oder eher ein Sandsturm) durch die LEGO-Community gefegt ist.

Wenn ihr Fans von Frank Herberts Büchern oder Denis Villeneuves Verfilmung aus dem Jahr 2021 seid oder einfach nur komplexe Klemmbaustein-Mechanik liebt, dann solltet ihr jetzt genau aufpassen. Denn dieses Set ist nicht nur eine der besten Neuerscheinungen der letzten Jahre, sondern aktuell bei Amazon zum absoluten Tiefstpreis verfügbar.

LEGO Dune Atreides Royal Ornithopter: Mit fast 1.400 Steinen ein über jeden Zweifel erhabenes Flugvehikel

Technik, die begeistert: Über einen cleveren Mechanismus lassen sich die Flügel synchron schlagen und einklappen.

LEGO vermarktet seine Icons-Reihe ganz bewusst als «Auszeit für Erwachsene», und beim Ornithopter trifft das voll ins Schwarze. Mit 1.369 Teilen ist das Set groß genug, um euch mehrere Abende lang zu beschäftigen, aber nicht so gigantisch, dass es in Arbeit ausartet (wie etwa das Kolosseum oder der Eiffelturm).

Es ist der perfekte Sweet Spot. Ihr könnt euch entspannt zurücklehnen, vielleicht den Hans-Zimmer-Soundtrack im Hintergrund laufen lassen, und zusehen, wie aus einem Haufen Plastiksteine ein ikonisches Film-Vehikel entsteht. Für diejenigen unter euch, die ungern in dicken Anleitungsbüchern blättern: Ihr könnt natürlich auch die LEGO Builder App nutzen, um das Modell digital Schritt für Schritt zusammenzusetzen.

Platzbedarf und Display-Qualitäten: Ein gewaltiger Blickfang

Bevor ihr jetzt direkt auf den Bestellbutton hämmert, ein kleiner Realitätscheck für euer Regal: Unterschätzt dieses Biest nicht! Der Ornithopter ist massiv. Hier die nackten Zahlen für eure Planung:

Höhe: 23 cm

23 cm Länge: 57 cm

57 cm Breite: 79 cm (mit ausgeklappten Flügeln)

Das Modell ist ein absoluter Hingucker, der Platz zum Atmen braucht. Besonders cool: Da das Cockpit aufklappbar ist und ihr die Figuren flexibel positionieren könnt, lassen sich diverse Szenen aus dem Film nachstellen. Ob Startvorbereitungen auf Caladan oder eine brenzlige Rettungsmission in der Wüste von Arrakis – eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die graue Farbgebung mag auf den ersten Blick schlicht wirken, aber sie passt perfekt zum Industrial Sci-Fi-Look des Dune-Universums und wirkt im Regal superedel.

Ein Fest für Minifiguren-Sammler: Die volle Besetzung der Dune-Prominenz

Von Paul bis zum schwebenden Baron Harkonnen sind alle wichtigen Charaktere als Minifigur enthalten.

Sind wir mal ehrlich: Oftmals kauft man sich ein teures Set und bekommt zwei, vielleicht drei interessante Minifiguren, während der Rest mit generischen Stormtroopern oder namenlosen Piloten aufgefüllt wird. Beim Dune-Set hat sich LEGO jedoch nicht lumpen lassen. Ihr bekommt hier fast den gesamten Main-Cast des ersten Films auf einen Schlag.

Insgesamt 8 legendäre Charaktere sind enthalten. Natürlich sind Paul Atreides und seine Mutter Lady Jessica dabei. Aber auch Fan-Lieblinge wie Duncan Idaho (gespielt von Jason Momoa) und der Waffenmeister Gurney Halleck dürfen nicht fehlen. Dazu gesellen sich Chani, Herzog Leto Atreides und die Planetologin Liet Kynes.

Der heimliche Star der Figurenriege ist jedoch der Bösewicht: Baron Harkonnen. LEGO hat ihm einen äußerst langen Mantel spendiert und nutzt eine transparente Stütze, wodurch der Baron – genau wie im Film – über dem Boden zu schweben scheint.

