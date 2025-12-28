LEGO-Fan findet eine enorm platzsparende Lösung für sein Hobby und baut seine Sets einfach in die Wände seiner Wohnung

Falls ihr zu viele LEGO-Sets, aber nicht genug Platz habt, dann könnte diese Idee die Lösung sein – vorausgesetzt ihr habt eine geeignete Wand.

Kevin Itzinger
28.12.2025 | 19:04 Uhr

Tolles Kunstwerk, aber auch eine smarte Idee!

Wer gerne mit Klemmbausteinen große Sets zusammenbaut, stößt früher oder später auf ein Problem. Insbesondere die schönen Display-Sets wollen schließlich alle ausgestellt werden und irgendwann geht uns schlicht der Platz dafür aus.

Da es in unseren Lebensgemeinschaften in der Regel eher schwer zu verkaufen ist, dass wir zum Zweck der Klemmbaustein-Sammlung in eine größere Wohnung ziehen müssen, bleibt dann nur noch das Priorisieren und Aussortieren. Oder aber, wir verstauen unsere Sets einfach an Orten, wo sie nahezu keinen Platz wegnehmen.

Baumeister packt seine LEGO-Sets einfach in die Wand

Was im unten eingebetteten Video auf den ersten Blick wie eine ziemlich abgefahrene Tapete aussieht, entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als eine Tür in ein verstecktes "Lego-Land". In der kunterbunten Wand verstecken sich nämlich ein Baseball-Stadion samt großer Leinwand und eine Plantage für ... Bohnen, wir sind uns sicher, es sind Bohnen.

Das ganze Konstrukt sieht sowohl von Außen als auch von Innen extrem cool aus und wir hätten nichts gegen die ein oder andere LEGO-Wand in unserer Wohnung. Mit dem nötigen Kleingeld ist das sogar möglich, denn hinter dem Kunstwerk steckt ein argentinischer Künstler namens Dante Dentoni.

Auf dessen Website können wir zahlreiche Kunststücke aus LEGO und auch Wandinstallationen wie die aus dem Video ergattern. Einen in der Wand verbauten Heiratsantrag gibts zum Beispiel für 12.000 US-Dollar. Ihr merkt also, hier müssen wir wesentlich länger sparen als für den neuen Todesstern. Dafür bekommen wir aber auch etwas wirklich Einzigartiges und Schönes.

Alternativ können wir versuchen, etwas Vergleichbares selbst zu bauen. Mit handwerklichem Know-how und Geschick, Kreativität sowie einer geeigneten Trockenbauwand lassen sich besonders kleine Projekte wahrscheinlich relativ simpel auf ähnliche Art in einer Wand unterbringen.

Die sollte aber natürlich auch euch gehören. Wohnt ihr hingegen zur Miete, müsst ihr euch wohl – selbstgebaut oder nicht – von dem Gedanken einer eigenen LEGO-Wand verabschieden.

Was sagt ihr zu der Idee? Könntet ihr euch das auch in den eigenen vier Wänden vorstellen und welche Sets würdet ihr in eure Wand stecken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

