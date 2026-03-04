LEGO-Fan kauft Millennium-Falken auf Facebook, stellt fest dass 2000 Teile fehlen - LEGO gibt seltenen Fabrikfehler zu und schickt sie ihm

Am Ende konnte der Millennium Falke fertiggebaut werden. (Bild: sfulaxer66 auf Reddit)

LEGO ist einerseits für teils saftige Preise, andererseits aber auch für einen sehr zuvorkommenden Kundenservice bekannt. Eine aktuelle Geschichte untermauert diesen Eindruck zusätzlich.

LEGO korrigiert neun Jahre alten Fehler

Die Geschichte stammt vom Reddit-User "sfulaxer66", der sie vor wenigen Tagen im r/lego-Subreddit gepostet hat. Es geht dabei um ein Modell des Millennium Falken aus Star Wars, das der User über Facebook Marketplace gekauft hat.

Was ist das für ein Set? Es handelt sich um das Set "75192" aus der "Ultimate Collector Series". Der Millennium Falke besteht aus satten 7541 Teilen, kommt mit sieben Minifiguren und kostet neu 849,99 Euro.

Genau dieses Set hat "sfulaxer66" im Januar einem anderen LEGO-Fan abgekauft, nur um dann feststellen zu müssen, dass zwei der vier Boxen, in denen die Teile geliefert werden, identisch sind. Eine Box fehlt also und damit auch knapp 2000 Teile aus insgesamt fünf Tüten.

Der User kontaktierte die Verkäufer*innen, die den Fall dann an LEGO weitergeleitet haben. Der Spielzeughersteller gab zu, dass es 2017 einen seltenen Produktionsfehler gab und dieses Set offenbar davon betroffen ist.

In der Folge musste wohl ein Angestellter oder eine Angestellte bei LEGO einen kompletten Abend damit verbringen, 2200 Einzelteile zusammenzusammeln, die dem User dann komplett kostenlos zugeschickt wurden. Der Millennium Falke konnte so endlich vollendet werden.

Der User dankt LEGO für den freundlichen Support und den kostenlosen Ersatz. In den Kommentaren gibt es viele Fans, die ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben und den Kundenservice von LEGO in höchsten Tönen loben.

Es finden sich aber auch Kommentare von Usern, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Meldungen zu fehlenden Einzelteilen seien dabei mehrfach automatisch abgelehnt worden. Am Ende scheint es, wie so oft, auch eine Prise Glück zu brauchen, wenn man sich an LEGO wendet.

Wie sind eure Erfahrungen mit dem Kundenservice von LEGO? Was haltet ihr von der Geschichte?