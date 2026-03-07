Resident Evil Requiem: Spieler entdeckt, dass Leon sogar Raketen parieren kann und jetzt wird er endgültig zur Action-Legende

Dass Leon S. Kennedy eine ziemlich coole Socke ist, muss man wohl niemandem erklären. Dafür hat der ehemalige Cop im Resident-Evil-Universum schon zu viele Monster, Parasiten und Kultisten überlebt. Trotzdem stand er lange ein wenig im Schatten von Chris “Rockpuncher“ Redfield, wenn es um komplett absurde Actionmomente ging.
Doch in Resident Evil Requiem hat Leon offenbar neue Höhen erreicht, die selbst Chris kurz innehalten lassen könnten.
Achtung, Spoiler: Wir verraten hier die Gegner von zwei Bosskämpfen im Spiel.
Leon "Parry the World" S. Kennedy
Ein kurzer Gameplay-Clip zeigt eine Szene aus einem Bosskampf gegen Victor Gideon. Der Gegner feuert plötzlich eine Rakete auf Leon ab – doch statt auszuweichen oder Deckung zu suchen, reagiert Leon auf seine ganz eigene Weise.
Er pariert die Rakete einfach mit seiner Axt. Wischt sie einfach zur Seite wie eine lästige Fliege. Chris wäre stolz auf ihn.
Zwar gibt es die Pariermechanik schon in Resident Evil 4 Remake, mit der Leon nahezu alles abwehren kann, wenn das Timing stimmt, aber Raketen gehörten bisher nicht dazu.
Einige Fans berichten sogar von noch spektakuläreren Momenten. Mit perfektem Timing lasse sich die Rakete sogar zurückschlagen, sodass sie Gideon selbst trifft.
Moment, seit wann hat der einen Raketenwerfer?
Für viele Spieler*innen war allerdings eine ganz andere Sache überraschend: Einige hatten diesen Angriff im Kampf mit Gideon überhaupt noch nie gesehen.
Wo hat er plötzlich diesen Raketenwerfer her?
Tatsächlich berichten mehrere Fans, dass der Boss diese Attacke bei ihnen nie eingesetzt hat. Mit genug Feuerkraft bringt man Gideon so schnell durch die Phasen, dass er nie eine Chance hat, den Angriff einzusetzen. Erst auf höheren Schwierigkeitsgraden hat er so viel Leben, dass ihr den Raketenwerfer garantiert seht.
Wenn man Raketen pariert, kann man auch Hunk besiegen
Der Clip befeuert auch eine ganz andere Diskussion innerhalb der Community. Einige Fans kritisieren, dass Leon im Spiel den legendären Umbrella-Soldaten Hunk relativ problemlos besiegen kann. Für manche Spieler*innen fühlte sich das wie eine Entwertung der Figur an, die lange als nahezu unaufhaltsam galt. Nicht umsonst steht sein Name für "Human Unit Never Killed".
Doch wer Raketen mit einer Axt zurückschlagen kann, muss sich über solche Details wahrscheinlich keine großen Gedanken mehr machen. Oder anders gesagt: Wer "die Welt pariert", dürfte auch mit Hunk fertigwerden.
Habt ihr diese Attacke im Kampf gegen Gideon selbst schon gesehen – oder hat der Boss bei euch nie den Raketenwerfer ausgepackt?
