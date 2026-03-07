Skyrim-Spieler wirkt 43 Stunden lang den gleichen Zauber - erreicht dadurch Rekord-Level von 1337

Um Level 1337 zu erreichen, hat der Skyrim-Spieler 43 Stunden gebraucht.

The Elder Scrolls 6 liegt immer noch in weiter Ferne. Der Release wird vermutlich nicht vor 2026 stattfinden, eher sogar im Jahr 2028 oder später. Deshalb müssen sich Fans der Rollenspiel-Reihe auf eine lange Durststrecke einstellen, bis sie Hand an einen neuen TES-Teil legen können.

Kein Wunder also, dass Spieler, die viel Zeit im Vorgänger The Elder Scrolls: Skyrim verbringen, langsam alles erreicht haben, was es zu erreichen gibt. So entstehen immer verrücktere Herausforderungen, die sich Fans selbst auferlegen. Ein besonders emsiger Fan hat nun einen besonders hartnäckigen Rekord aufgestellt.

Level 1337 in Skyrim: 43 Stunden den gleichen Zauber wirken

Was hat der Spieler getan? YouTuber pawlos4 RPG2 machte es sich vor einiger Zeit zur Aufgabe, Level 1337 in Skyrim zu erreichen, und das ohne Cheat-Codes oder Kommandos auf der Konsole.

Eigentlich wollte er nur Level 1000 knacken, doch er fand heraus, dass es sogar Spieler gab, die Level 1111 schafften. Und die wollte er natürlich toppen! Deshalb entschied er sich für Level 1337.

Wie ihm das gelungen ist, könnt ihr in seinem Video nachverfolgen:

Für sein Ziel levelte er zunächst jeden Skill zweimal auf Level 100, um ihn legendär zu machen. Dann levelte er bis Level 252, um jeden einzelnen Perk im Spiel zu haben. Doch diese Ziele hatten bereits viele vor ihm erreicht.

Also stellte er sich für das Knacken von Level 1337 mitten in die Stadt Weißlauf und spammte den Zauber Harmonie. Er nutzte spezielle Ausrüstung, um die Kosten für den Illusionszauber auf ganze 0 % zu reduzieren. Durch das Einsetzen des Zaubers stieg der Spieler im Level auf.

Wieso Level 1337? 1337 bedeutet in der Leetspeek so viel wie „Elite“. Die Zahl wird im Gaming gerne genutzt, um Dominanz auszudrücken und anderen zu zeigen, dass man besonders tolle Skills hat.

Was sagen andere Fans dazu? In den Kommentaren gibt es einige User*innen, die dem YouTuber Respekt zollen. Sie freuen sich darüber, dass der Spieler endlich seine wohlverdiente Ruhe erhält.

Andere wiederum machen sich über die Situation lustig. Ein User, der ironischerweise kixxed1337 heißt, fragt sich, was wohl passieren würde, wenn jemand Level 1338 schafft. Dann wäre der Rekord nämlich geschlagen.

Es gibt noch mehr Spieler*innen, die sich eigene Herausforderungen ausgedacht haben. So hat ein Fan beispielsweise alle NPCs und Monster in Skyrim getötet und war komplett alleine in Himmelsrand.

Ein anderer Skyrim-Zocker wiederum hat sich für 20.000 Gold Essen geholt und ist daran elendig gestorben. Er übersah nämlich, dass er eine Jarrin-Wurzel aß, die tödlich ist.

Es gibt noch viele weitere Beispiele, in denen Fans merkwürdige Dinge im Spiel anstellen. Und leider wird es wohl noch einige Jahre so weitergehen, da The Elder Scrolls 6 noch in weiter Zukunft liegt. Sollten kuriose Herausforderungen dabei sein, zeigt euch GamePro die lustigsten Clips.

