Stardew Valley: Sandy heißt gar nicht Sandy – und das nächste Update könnte endlich ihren wahren Namen enthüllen

Erfahren wir endlich mehr über Sandys geheimnisvolle Vergangenheit?

Beim Jubiläums-Stream zum 10. Geburtstag von Stardew Valley blickte Entwickler ConcernedApe nicht nur auf die bewegte Entwicklungsgeschichte zurück, sondern kündigte auch neue Inhalte an. Besonders viel Aufmerksamkeit bekamen die neuen Heiratskandidaten im kommenden Patch – darunter Sandy und Clint.

Während Clint vor allem für seine schüchterne Art und seinen etwas zweifelhaften Umgang mit Emily bekannt ist, ranken sich um Sandy seit Jahren zahlreiche Geheimnisse.

0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

"Mein Name ist nicht wirklich Sandy"

Im Subreddit r/StardewValley fragt Nutzer sempreUmbri: Werden wir im kommenden Update endlich Sandys echten Namen erfahren? Hintergrund ist ein Zitat der Wüstenhändlerin:

Mein Name ist nicht wirklich Sandy, weißt du. Er ist nur gut fürs Geschäft.

Bislang blieb es bei dieser kleinen Andeutung. Doch da Sandy nun offiziell als Heiratskandidatin bestätigt wurde, spekulieren Fans, ob ihre Herz-Events oder eine Ehe-Dialogzeile das Geheimnis lüften könnten.

Die Community liefert bereits eigene Ideen. Einige hoffen auf eine charmante Enthüllung im 10-Herzen-Event – vielleicht heiße sie am Ende einfach nur "Sandra". Andere wünschen sich, dass "Sandy" tatsächlich ihr echter Name ist und sie nur aus geschäftlichem Kalkül geheimnisvoll tut.

Und natürlich fehlen auch die nicht ganz ernst gemeinten Vorschläge nicht: Einige Cyberpunk-Fans glauben scherzhaft, ihr wahrer Name sei "Sandevistan" – eine Anspielung auf die bekannte Cyberware aus Night City.

Ein geheimnisvoller Charakter

Sandy gilt seit Jahren als einer der mysteriösesten Charaktere in Stardew Valley. Ihr Shop dient schließlich auch als Fassade für die nicht ganz sauberen Geschäfte von Mr. Qi. Dass sie zusätzlich unter einem falschen Namen auftritt, verstärkt diese geheimnisvolle Aura nur weiter.

Ob ConcernedApe das Rätsel tatsächlich lüftet oder den Running Gag bewusst offen lässt, bleibt abzuwarten. Ein großer Teil der Community kann es jedenfalls kaum erwarten, mehr über die Wüstenhändlerin und ihre Vergangenheit zu erfahren.

Würdet ihr Sandys wahren Namen überhaupt wissen wollen – oder gehört das Mysterium einfach zu ihrem Charme?