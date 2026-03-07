Stardew Valley: Sandy heißt gar nicht Sandy – und das nächste Update könnte endlich ihren wahren Namen enthüllen

Nach der Ankündigung neuer Heiratskandidaten fragen sich Spieler, ob ein Mysterium endlich aufgelöst wird.

Stephan Zielke
07.03.2026 | 18:59 Uhr

Erfahren wir endlich mehr über Sandys geheimnisvolle Vergangenheit? Erfahren wir endlich mehr über Sandys geheimnisvolle Vergangenheit?

Beim Jubiläums-Stream zum 10. Geburtstag von Stardew Valley blickte Entwickler ConcernedApe nicht nur auf die bewegte Entwicklungsgeschichte zurück, sondern kündigte auch neue Inhalte an. Besonders viel Aufmerksamkeit bekamen die neuen Heiratskandidaten im kommenden Patch – darunter Sandy und Clint.

Während Clint vor allem für seine schüchterne Art und seinen etwas zweifelhaften Umgang mit Emily bekannt ist, ranken sich um Sandy seit Jahren zahlreiche Geheimnisse.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

"Mein Name ist nicht wirklich Sandy"

Im Subreddit r/StardewValley fragt Nutzer sempreUmbri: Werden wir im kommenden Update endlich Sandys echten Namen erfahren? Hintergrund ist ein Zitat der Wüstenhändlerin:

Mein Name ist nicht wirklich Sandy, weißt du. Er ist nur gut fürs Geschäft.

Bislang blieb es bei dieser kleinen Andeutung. Doch da Sandy nun offiziell als Heiratskandidatin bestätigt wurde, spekulieren Fans, ob ihre Herz-Events oder eine Ehe-Dialogzeile das Geheimnis lüften könnten.

Die Community liefert bereits eigene Ideen. Einige hoffen auf eine charmante Enthüllung im 10-Herzen-Event – vielleicht heiße sie am Ende einfach nur "Sandra". Andere wünschen sich, dass "Sandy" tatsächlich ihr echter Name ist und sie nur aus geschäftlichem Kalkül geheimnisvoll tut.

Und natürlich fehlen auch die nicht ganz ernst gemeinten Vorschläge nicht: Einige Cyberpunk-Fans glauben scherzhaft, ihr wahrer Name sei "Sandevistan" – eine Anspielung auf die bekannte Cyberware aus Night City.

Ein geheimnisvoller Charakter

Sandy gilt seit Jahren als einer der mysteriösesten Charaktere in Stardew Valley. Ihr Shop dient schließlich auch als Fassade für die nicht ganz sauberen Geschäfte von Mr. Qi. Dass sie zusätzlich unter einem falschen Namen auftritt, verstärkt diese geheimnisvolle Aura nur weiter.

'In 4000 Stunden hab ich nur einen bekommen': Stardew Valley-Fan findet superseltenes Item in erster Spielminute
von Samara Summer
Für Stardew Valley 1.7 habe ich einen großen Wunsch: Mein Ehepartner im Spiel sollte endlich mehr Freiheit bekommen
von Samara Summer

Ob ConcernedApe das Rätsel tatsächlich lüftet oder den Running Gag bewusst offen lässt, bleibt abzuwarten. Ein großer Teil der Community kann es jedenfalls kaum erwarten, mehr über die Wüstenhändlerin und ihre Vergangenheit zu erfahren.

Würdet ihr Sandys wahren Namen überhaupt wissen wollen – oder gehört das Mysterium einfach zu ihrem Charme?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 13 Minuten

Stardew Valley: Sandy heißt gar nicht Sandy – und das nächste Update könnte endlich ihren wahren Namen enthüllen

vor 2 Tagen

'In 4000 Stunden hab ich nur einen bekommen': Stardew Valley-Fan findet superseltenes Item in erster Spielminute

vor 6 Tagen

Für Stardew Valley 1.7 habe ich einen großen Wunsch: Mein Ehepartner im Spiel sollte endlich mehr Freiheit bekommen

vor 6 Tagen

Stardew Valley: Die Minen sollten mal zufällig generiert sein und es gab unterirdische Goblin-Dörfer - So sahen sie aus

vor einer Woche

Stardew Valley-Fans sind begeistert von den kommenden Romanzen in Update 1.7: "Jetzt MUSS ich eine neue Farm anfangen"
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Stardew Valley: Sandy heißt gar nicht Sandy – und das nächste Update könnte endlich ihren wahren Namen enthüllen

vor 18 Minuten

Stardew Valley: Sandy heißt gar nicht Sandy – und das nächste Update könnte endlich ihren wahren Namen enthüllen
Ich habe einen großen Fehler gemacht: LEGO-Pechvogel kauft sein Traumset, das aber so alt ist, dass es beim Aufbau zerbricht   1  

vor 47 Minuten

"Ich habe einen großen Fehler gemacht": LEGO-Pechvogel kauft sein Traumset, das aber so alt ist, dass es beim Aufbau zerbricht
Skyrim-Spieler wirkt 43 Stunden lang den gleichen Zauber - erreicht dadurch Rekord-Level von 1337   8  

vor einer Stunde

Skyrim-Spieler wirkt 43 Stunden lang den gleichen Zauber - erreicht dadurch Rekord-Level von 1337
Scam via Discord: Warum gerade viele Fortnite-Fans ihre V-Bucks verlieren und was ihr jetzt tun müsst

vor einer Stunde

Scam via Discord: Warum gerade viele Fortnite-Fans ihre V-Bucks verlieren und was ihr jetzt tun müsst
mehr anzeigen