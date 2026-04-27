LEGO-Fan findet zwei originalverpackte Star Wars-Sets im Keller - eine der Minifiguren daraus ist allein schon bis zu 200 Dollar wert

Das ist das Set mit der begehrten Minifigur (Bildquelle: Reddit).

Den Keller aufzuräumen lohnt sich in den allermeisten Fällen. Ob es sich so sehr rentiert, wie bei diesem LEGO-Fan ist aber fraglich. Die Person hat dort nämlich nach eigenen Aussagen gleich zwei alte Star Wars-Sets gefunden, nach denen sich andere die Finger lecken. In einem steckt sogar eine Minifigur, die schon alleine richtig was wert ist.

LEGO-Fan hat zwei begehrte Star Wars-Sets mit teurer Minifigur ausgegraben

Reddit-User the_seed teilt die Bilder von den Kartons der beiden Sets und berichtet dazu: "Habe das vor einem Tag in einer Kiste im Keller gefunden."

Natürlich wissen wir nicht, ob die Sets auch komplett, gut erhalten und im besten Fall sogar noch ungeöffnet sind. Sollte das aber der Fall sein, dann hat der User da einen ziemlich wertvollen Fund gemacht.

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Was sind das für Sets? Es handelt sich um die Star Wars Sets Episode 1 Gungan Sub [Nummer 9499] und The Old Republic Sith Fury-class Interceptor [Nummer 94500].

Neu und ungeöffnet können beide Sets rund 400 bis 500 Euro einbringen, wie sich bei auf Bricklink gelisteten Angeboten ersichtlich wird. Aber selbst falls hier was fehlen sollte: Gerade die Padme Amidala-Figur ist schon alleine ganz schön was wert.

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FCFBadKarma verrät in den Kommentaren, 200 Dollar für sie gezahlt zu haben, um sein eigenes Set zu komplettieren. Bei eBay wurde sie zuletzt für 130 bis 180 Euro gehandelt, was dem also ganz gut entspricht.

Natürlich kann der Preis für die beiden Sets aber auch ganz schön sinken, wenn beispielsweise der Zustand nicht passt oder vor allem die Figuren fehlen.

In den Kommentaren regt sich Neid, aber auch ein wenig Zweifel am Fund der Person. Manche Community-Mitglieder finden es verwunderlich, dass jemand angeblich nicht wisse, dass er oder sie die beiden nachgefragten Sets besitzt, aber trotzdem den Weg ins Subreddit findet.

Wie genau es passiert ist, dass die LEGO-Kartons dort unbemerkt blieben – oder wie lang das überhaupt der Fall war – wissen wir leider in dem Fall nicht. Natürlich wäre es auch möglich, dass der User sie kurz zuvor selbst für teures Geld erstanden hat.

So oder so: Falls ihr eines der beiden Sets noch zu Hause habt oder eben allein die Minifigur, dann wisst ihr jetzt immerhin, dass da noch ein gewisser Wert schlummert.

Hattet ihr eines der beiden Sets zufällig?