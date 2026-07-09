LEGO-Fan entsorgt Verpackungen aller seit 2020 gebauten Sets und die Community sagt: "Du wirfst Geld zum Fenster hinaus"

So sehen einige der weggeworfenen LEGO-Kartons aus (Bild: reddit.com/user/blckhead423/)

Man weiß ja nie, ob nicht mal irgendwas kaputtgeht und im Originalkarton zurückgeschickt werden muss. Oder man möchte was verkaufen! Dann wäre so ein Karton natürlich auch extrem praktisch. Aber dieser Mutige hat sich entschlossen, einfach loszulassen, LEGO-Kartons zu entsorgen und mehr Platz zu schaffen. Gewagt!

LEGO-Baumeister verabschiedet sich von seinen Verpackungen

LEGO-Sets nehmen schon ziemlich viel Platz ein, wenn wir sie dauerhaft aufgebaut präsentieren wollen. Dazu kommen dann aber natürlich auch noch die Kartons, wenn wir sie aufbewahren. Und selbst der größte Keller oder Dachboden ist nun einmal irgendwann voll. Deswegen räumt dieser LEGO-Fan hier auf und aus.

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Auf Reddit teilt er zwei Bilder der aussortierten LEGO-Kartons und schreibt dazu, er habe es endlich geschafft, loszulassen. Dabei wirft er offenbar noch nicht einmal wirklich all seine LEGO-Schachteln weg. Es soll sich hierbei nur um die meisten Verpackungen der Sets handeln, die er seit 2020 gebaut hat.

"Es tut weh, aber wow, sie nehmen so viel Platz weg."

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Die Reaktionen in den Kommentaren fallen sehr unterschiedlich aus. Es gibt jede Menge Leute, die dieser Person dazu gratulieren, sich von diesem, ihrer Meinung nach unnötigen, Ballast getrennt zu haben. Immerhin spiele er ja wohl nicht mit den Kartons, baue sie nicht und präsentiere sie nicht. Da könne er sie auch gut einfach entsorgen und sich über den wieder zurück gewonnenen Platz freuen.

LEGO-Kartons können ordentlich was wert sein, sagen Fans

Es gibt aber auch viele Personen in den Kommentaren, die dem sehr kritisch gegenüberstehen. Vor allem deshalb, weil es gut und gerne sein kann, dass solche Kartons noch ordentlich Geld wert sein können. Insbesondere die großen Kartons von besonders teuren Sets werden oft auch einzeln noch gekauft, ganz ohne ihren Inhalt:

"Ja, er wirft hier Geld zum Fenster hinaus. Viele Leute kaufen leere Kartons, um ihre gebrauchten Sets zu vervollständigen."

Eine Person berichtet zum Beispiel davon, für die Verpackung des UCS Falcon noch umgerechnet 56 Euro bekommen zu haben. Da kann es sich also durchaus lohnen, die einzelnen Kartons zu inserieren, wenn man sie sowieso loswerden will.

Aber selbstverständlich schwören auch viele Leute darauf, die Kartons zu behalten, weil beim Verkauf eines Sets höhere Preise erzielt werden können, wenn die Verpackung noch mit dabei ist.

Wenig überraschend werden in den Kommentaren dann auch jede Menge Tipps zur Aufbewahrung der Kartons ausgetauscht: Viele Fans regen andere dazu an, die Kartons einfach zusammengefaltet aufzubewahren.

Wie geht ihr mit euren LEGO-Kartons um? Bewahrt ihr sie auf oder tut ihr sie weg?