Cleverer LEGO-Baumeister baut nahezu perfekten Zimmerbrunnen mit tausenden Kristallteilchen statt Wasser – sieht fantastisch aus und plätschert sogar

Diesen Brunnen hat LEGO-Fan Jarren Harkema entworfen (Bildquelle: YouTube, Zusammengebaut).

Brunnen können richtig entspannend wirken mit ihrem frischen, kühlen Nass und dem plätschernden Sound. Dass sich dieser Effekt ziemlich gut nur mit Klötzchen nachahmen lässt, hat ein kreativer "Baumeister" bewiesen. Durch sein Brunnen-Kunstwerk fließen kleine "Kristall"-Steine statt Wasser und das sieht genauso gut aus wie es klingt. Außerdem erinnert das Ganze an das berühmte Werk eines niederländischen Künstlers.

Diesen LEGO-Brunnen hätten wir gerne im Wohnzimmer stehen

Kreiert hat den MOC (My own Creation) Jarren Harkema, der ihn auf Instagram zeigt. Aufgenommen ist das Bild im Vibe Credit Union Showplace, einem Convention Center in Michigan.

0:39 Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes

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Auf einer Ausstellung hat auch der YouTube-Kanal "Zusammengebaut", der sich LEGO Content auf Deutsch und Englisch verschrieben hat, das Kunstwerk bestaunt, und es in einem kleinen Video festgehalten. Dieses verdeutlicht noch besser, was so cool an dem Brunnen ist. Die kleinen Kristallsteinchen fließen auf Laufbändern durch die Brunnenanlage und das teilweise auch bergauf.

Dabei "plätschern" sie beinahe wie echtes Wasser. Aber schaut selbst:

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Auf Instagram gibt es so einige User, die sich das Bauwerk am liebsten auch in ihr Wohnzimmer stellen würden. So schreiben LEGO-Fans beispielsweise:

Es wäre so cool, das zu bauen und im Haus haben zu können. Klingt so friedlich. (whitneyaconley)

Wo und wann kann ich das kaufen? (aimanvz)

Wenn du daraus ein Set machen und es verkaufen würdest, ich würde es so schnell kaufen, dass es nicht mal mehr lustig wäre. (bagchase_1500)

Falls euch übrigens irgendetwas an dem Bauwerk vertraut vorkommt, dann liegt das vermutlich daran, dass es an die Lithographie "Wasserfall" des niederländischen Künstlers M.C. Escher erinnert. Das Druck-Kunstwerk ist im Jahr 1961 entstanden und zeigt ein Perpetuum Mobile, bei dem Wasser aus einem Wasserfall durch eine Mühle mit Aquädukt fließt.

Jarren Harkemas Bauwerk fällt allerdings etwas bunter aus mit der hübschen Blumendeko an den burgähnlichen Mauern.

Was sagt ihr dazu? Würdet ihr euch das LEGO-Bauwerk auch in eure Wohnung stellen wollen und kanntet ihr das Werk von M.C. Escher bereits und musstet auch direkt daran denken?