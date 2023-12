LEGO Fortnite Ungetüm-Schuppe finden: So besiegt ihr das Monster und rüstet eure Werkbank auf

Wir zeigen euch, wie ihr ein Ungetüm findet und erledigt.

Im Survival-Crafting-Abenteuer LEGO Fortnite könnt ihr verschiedene Ressourcen und Items sammeln und verwerten. Manche davon gibt es nahezu überall, andere müsst ihr mitunter lange suchen und teilweise sogar erkämpfen. Dazu gehört auf jeden Fall auch die Ungetüm-Schuppe, die ihr von Ungetümen bekommt. Wir zeigen euch, wofür ihr die Schuppen braucht, wo ihr ein Ungetüm findet und wie ihr den Kampf übersteht.

Dafür braucht ihr die Ungetüm-Schuppe

Die Ungetüm-Schuppe werdet ihr erst relativ spät im Spiel benötigen. Ihr braucht sie nämlich vor allem, um eure Werkbank auf Stufe vier aufzuwerten. Wenn ihr also Werkzeuge der Stufe "episch" herstellen möchtet, kommt ihr nicht um die Ungetüm-Schuppe herum. Neben dem Upgrade der Werkbank werden die Schuppen noch für Charms und Totems benötigt.

So sieht die Ungetüm-Schuppe aus.

LEGO Fortnite: So findet ihr ein Ungetüm

Bevor ihr euch auf die Suche nach einem Ungetüm macht, solltet ihr wissen, dass es gleich drei verschiedene Varianten davon gibt, die sich äußerlich folgendermaßen unterscheiden:

Ungetüm: dunkelgrün mit grün leuchtenden Augen

dunkelgrün mit grün leuchtenden Augen Sandungetüm: braun mit rot leuchtenden Augen

braun mit rot leuchtenden Augen Frostungetüm: weiß mit blau leuchtenden Augen

Sandungetüme sind etwas stärker als "normale" Ungetüme und Frostungetüme sind nochmal stärker als ihr sandigen Kollegen. Für das Werkbank-Upgrade braucht ihr eine "normale" Ungetüm-Schuppe und müsst dafür auch ein "normales" Ungetüm erledigen.

Hier findet ihr ein Ungetüm: Das "normale" Ungetüm findet ihr im Grassland und in Strand-Biomen. Sandungetüme treiben sich in der Wüste herum und Frostungetüme in der Frost-Region. Feste Orte oder andere Anhaltspunkte gibt es leider nicht, ihr müsst euch also einfach auf die Suche begeben.

Tipps für den Kampf

Ungetüme gehören wie gesagt zu den stärksten Kreaturen in LEGO Fortnite. Ihre Angriffe machen ordentlich Schaden und sie haben viel Gesundheit. Vor dem Kampf solltet ihr euch also möglichst gut vorbereiten. Mit gekochtem Essen und Totems könnt ihr eurer Lebensanzeige Herzen hinzufügen und Rüstung dazugewinnen.

Da das Ungetüm vor allem auf Nahkampfangriffe setzt, bietet sich die Nutzung einer Armbrust an. Auch hier gilt: Je höher das Level eurer Werkbank, desto besser auch die Armbrust, die ihr herstellen könnt. Vergesst auch nicht, ausreichend Pfeile einzustecken. Bleibt dann auf Distanz und beschießt das Ungetüm so lange, bis es erledigt ist.

Den Trailer zum neuen LEGO-Modus in Fortnite könnt ihr euch hier ansehen:

2:02 Lego Fortnite - Trailer zeigt den neuen Survival-Crafting-Modus im Gameplay

Der Kampf gegen Sand- oder Frostungetüme läuft ähnlich ab, allerdings solltet ihr zusätzlich für den nötigen Kälte- beziehungsweise Hitzeschutz sorgen, da ihr sonst in der Wüste und im Frost-Biom schneller eingeht.

Habt ihr schon ein Ungetüm erledigt und habt ihr noch bessere Tipps für den Kampf? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!