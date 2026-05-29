LEGO-Fan findet auf dem Gebrauchtmarkt ein "zerstörtes" LEGO Kolosseum für nur 50 US-Dollar, das heute neu 1000 kostet

Das Kolosseum ist ein sehr gesuchtes Set, für das Fans richtig viel Geld zahlen (Quelle: LEGO)

Manche alten LEGO-Sets sind heiß begehrt und kaum noch aufzutreiben. Besonders die Modelle aus der LEGO-Icons-Reihe, mit der ihr berühmte Bauwerke Stein für Stein nachbauen könnt. Jetzt hat jemand eines der größten und gefragtesten Sets überhaupt für einen absoluten Spottpreis entdeckt.

Für 1.000 Euro bei Amazon oder für 50 US-Dollar gebraucht

Der Glückspilz heißt Sonimod2 und hat seinen Fund im vergangenen Jahr stolz im Subreddit r/lego geteilt. Keine vier Minuten von ihm entfernt wurde auf einer Gebrauchtmarkt-Seite ein verlockendes Angebot eingestellt.

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Ein LEGO-Kolosseum – allerdings in einem Zustand, der eher an eine echte Ruine erinnert als an das Wahrzeichen von Rom. Das Modell scheint mal unsanft Bekanntschaft mit dem Boden gemacht zu haben. Doch trotz der Bruchlandung versteckt sich hier ein echter Schatz.

Denn bei dem Modell handelt es sich um Set 10276, das zur mittlerweile eingestellten LEGO-Icons-Reihe gehört. Es kam 2020 auf den Markt und wurde 2022 wieder eingestellt. Mit Maßen von 52 × 59 cm gehört es zu den größten Sets, die LEGO je veröffentlicht hat. Restbestände gibt’s zwar noch – zum Beispiel auf Amazon – aber originalverpackt zahlt man dort aktuell über 1.000 Euro (via brickmerge).

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Neu bauen oder einfach Godzilla reinstellen

Die Reaktionen auf Reddit? Begeistert. Auch ohne Originalkarton, Anleitung oder vollständige Teileliste ist das Modell ein absoluter Schnapper. Und es gibt jede Menge Möglichkeiten, was man daraus machen kann.

Der naheliegendste Vorschlag kommt von Dezwijger1982:

Wieder aufbauen – das ist doch der spaßigste Teil an LEGO!

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Dem stimmen viele zu und geben gleich Tipps mit: Wie man große Mengen Steine in der Waschmaschine reinigt oder wo man fehlende Teile einzeln nachbestellen kann.

Andere haben etwas kreativere Ideen. Zum Beispiel Boring_Hat5479:

Stell einfach einen schlafenden Godzilla rein. Glückwunsch, du hast jetzt ein Godzilla vs. Kong MOC (My Own Creation)!

Egal ob als Ersatzteillager oder Restaurierungsprojekt – der Fund ist definitiv ein guter Deal. Selbst wenn man das Kolosseum nie wieder ganz aufbaut, dürfte der Materialwert allein die 50 Dollar locker übersteigen.

Würdet ihr bei so einem Angebot zuschlagen – oder hättet ihr dem Verkäufer lieber gesteckt, dass ihm da gerade 950 Dollar durch die Lappen gehen?