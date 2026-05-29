Steam-User zockt 13.000 Stunden Hogwarts Legacy, 30.000 Stunden Baldur's Gate 3 - das ist sein absurdes Profil

Zusätzlich hat die Person in ihren drei top Spielen insgesamt noch mal rund 177.000 Stunden, also etwa 20 Jahre, verbracht. Doch es gibt eine Erklärung, was hier los ist.

Profilbild von Samara Summer

Samara Summer
29.05.2026 | 18:33 Uhr

Bei so viel Spielzeit wird nicht nur Astarion stutzig. Bei so viel Spielzeit wird nicht nur Astarion stutzig.

Wer hat an der Uhr gedreht? Diese Frage müssen wir uns definitiv stellen, wenn wir uns das Profil eines Steam-Users aus Guam anschauen. Da finden sich nämlich für die gezockten Titel Spielzeiten von oft mehreren Jahren. Dass die keinen Sinn ergeben, wird schnell klar. Dahinter steckt jedoch eine ganz einfache Erklärung.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de. Wir haben den Artikel mit aktuellen Zeiten angepasst.

Darum hat die Person 4 Jahre in BG3 und über ein Jahr in Hogwarts Legacy

Das Steam-Profil von WoogieMonsutā fällt definitiv auf. In der Profilbeschreibung gibt die Person an: "Mein Leben ist von Musik und Alkohol geprägt." Schauen wir aber in die Spieleliste, sieht es auf den ersten Blick vielmehr aus, als lebe dieser User geradezu in Videospielen.

Hier sind Auszüge aus der Liste mitsamt der Top 5 und dann noch zwei speziellen Spielen:

  • American Truck Simulator: 80.940 Stunden (rund 9 Jahre)
  • Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution: 76.529 Stunden (über achteinhalb Jahre)
  • Grim Dawn: 73.440 Stunden (rund 8 Jahre)
  • X4: Foundations: 61.219 Stunden (rund 7 Jahre)
  • Bloodstained: Ritual of the Night: 56.166 Stunden (rund 6 Jahre)
  • Baldur's Gate 3: 29.484 Stunden (über 3 Jahre)
  • Hogwarts Legacy: 12.870 Stunden (über anderthalb Jahre)

Das sind nur mal ein paar Beispiele, die aber schon deutlich machen, das hier was nicht stimmen kann.

Witzig ist auch, dass der User laut Account rund 23.000 Stunden Borderlands 2 gezockt und dann einen Daumen nach unten gegeben hat. Lange zweieinhalb Jahre, um herauszufinden, dass das Spiel für ihn nicht taugt.

Mehr Tech und Hardware:
Neuer Kinofilm aus Frankreich sieht aus wie GTA: Vice City und das ist volle Absicht – gedreht wurde er mit einem iPhone
von Jonas Herrmann
PC-Spieler schlendert durch IKEA und sieht, dass dort ein PC unter dem Schreibtisch aufgehängt wurde - Community sagt: Das kann tatsächlich praktisch sein
von David Molke

Was steckt hinter diesen seltsamen Angaben?

Paralleluniversen? Ein komplett verbuggter Account? Nein. Durchstöbern wir den Account weiter, verrät WoogieMonsutā da selbst, was Sache ist: Das Statement, dass die Person dort abgibt, ist zwar etwas lang und kompliziert, sagt im Kern aber eine Sache aus: Der User will uns einfach trollen und hat dafür die Angaben in irgendeiner Weise manipuliert.

Genau verrät die Person ihren Trick nicht, sondern deutet nur ein paar grundlegende Dinge an, wie dass es bei Steam keine genaue Stoppuhr gebe, die intern mitzähle. Grundsätzlich ist denkbar, dass hier jemand tatsächlich "an der Uhr gedreht" hat, nämlich an der System-Uhr von Windows.

Falls ihr selbst noch nicht sicher seid, ob ihr Baldur's Gate 3 (womöglich 29.000 Stunden) zocken wollt, schaut doch mal in das GS Talk-Video rein:

Video starten 1:45:10 Baldur's Gate 3 ist schon in den ersten Minuten eine Offenbarung

Auch ist vorstellbar, dass die Server-Kommunikation so manipuliert wurde, dass Events weitaus länger auseinanderliegen als in der Realität. Es gibt hier sicher zahlreiche theoretisch denkbare Möglichkeiten.

Was der User damit erreichen will, teilt er auch gleich noch mit: Uns inspirieren, zum Spaß Dinge zu manipulieren, die angeblich sicher und harmlos seien. Oder uns zum Kichern bringen. Aber es klingt auch an, dass die Person sich dabei amüsiert, sich vorzustellen, wie manche Leute vor Neid auf die gigantischen Stundenzahlen erblassen und sich ärgern.

Was haltet ihr davon?

zu den Kommentaren (16)
Kommentare(13)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 45 Minuten

Steam-User zockt 13.000 Stunden Hogwarts Legacy, 30.000 Stunden Baldur's Gate 3 - das ist sein absurdes Profil

vor 5 Tagen

Baldur's Gate 3-Fan entdeckt nach 900 Stunden eine Kreatur, die kaum jemand zu Gesicht bekommt - und die nur für eine einzige Kampfrunde auftaucht

vor einer Woche

Baldur's Gate 3 Update für PS5 und Xbox schaltet 17 neue Mods frei – bringen zwei neue Klassen, Quality-of-Life-Verbesserungen und mehr

vor 2 Wochen

Baldur's Gate 3 bekommt ein unerwartetes Prequel: Einer der beliebtesten Vampire spielt die Hauptrolle!

18.04.2026

Baldur's Gate 3-Serie: Release, Streaming und Co. - Alles, was wir schon über die HBO-Show wissen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Steam-User zockt 13.000 Stunden Hogwarts Legacy, 30.000 Stunden Baldurs Gate 3 - das ist sein absurdes Profil   16     2

vor 38 Minuten

Steam-User zockt 13.000 Stunden Hogwarts Legacy, 30.000 Stunden Baldur's Gate 3 - das ist sein absurdes Profil
The Witcher 3: Songs of the Past-Spielzeit - CD Projekt verrät, wie groß die Erweiterung in etwa wird

vor 56 Minuten

The Witcher 3: Songs of the Past-Spielzeit - CD Projekt verrät, wie groß die Erweiterung in etwa wird
Neuer Kinofilm aus Frankreich sieht aus wie GTA: Vice City und das ist volle Absicht – gedreht wurde er mit einem iPhone

vor einer Stunde

Neuer Kinofilm aus Frankreich sieht aus wie GTA: Vice City und das ist volle Absicht – gedreht wurde er mit einem iPhone
Days of Play im PS Store: Die große Aktion mit bis zu 95% Rabatt ist da und eins der bislang besten Spiele des Jahres gibts jetzt schon reduziert (Update)   3     1

vor 3 Stunden

Days of Play im PS Store: Die große Aktion mit bis zu 95% Rabatt ist da und eins der bislang besten Spiele des Jahres gibt's jetzt schon reduziert (Update)
mehr anzeigen