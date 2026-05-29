Großzügiger PC-Spieler packt alte CPU für befreundete Person in eine Bonbondose aus Metall - und die Community kriegt Schnappatmung

Die Hardware-Community sieht es gar nicht gerne, dass eine CPU auf diese Art transportiert wird (Bildquelle: Reddit NoRhubarb7529).

Eigentlich eine richtig nette Geste: ausgemusterte Hardware als Geschenk für eine Person, die gerade einen allerersten PC zusammenbaut. Wenn dann aber der Transport ansteht, stellt sich schnell mal die Frage, wo reinpacken – und in diesem Fall findet ein Reddit-User eine witzige, kreative Lösung, mit der die Community aber nicht gerade glücklich ist.

User packt CPU in Dose für "seltsam starke Minzbonbons"

Es trifft sich richtig gut, dass Reddit-User NoRhubarb7529 gerade selbst das eigene Setup upgradet, während eine befreundete Person Geld zusammenkratzt, um einen ersten Rechner zusammenzubauen. Somit hat der großzügige User nämlich aktuell eine alte CPU übrig, die helfen soll, Geld zu sparen.

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Das dürfte insbesondere willkommen sein, da die Person, die den PC bastelt, noch jung ist und gerade erst die Highschool abgeschlossen hat. Der PC soll dann beim Lernen fürs College eingesetzt werden, eventuell aber auch ein wenig zum Zocken. So weit, so gut. Allerdings hat eben nicht jeder mal schnell ein passendes Case oder eine Tasche für den Hardware-Transport zur Hand.

Darum kam NoRhubarb7529 auf eine ganz spezielle Idee: die Dose der "seltsam starken Minzbonbons" ("couriously strong mints" im englischen Original) von Altoids. Unbestritten ein lustiges Retro-Utensil, aber nicht das, was viele in der Community gerne zum Transport der CPU gesehen hätten.

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Einige User machen sich Sorgen um das Metall, aus dem die Dose besteht, andere merken an, dass die Hardware gepolstert transportiert werden sollte. Auch wenn das Risiko unterschiedlich hoch eingeschätzt wird, sind sich die meisten einig:

Die CPU sollte im besten Fall mit einem Schutz transportiert werden, der sie vor elektrostatischer Entladung bewahrt. Viele User sind sich einig, dass ESD-Schaumstoff die beste Lösung darstelle.

Auf den Fotos von NoRhubarb7529 ist zu sehen, dass die Dose gepolstert wurde, vermutlich mit Küchenpapier. Das hat der User aber vermutlich im Nachgang ergänzt, wie eine Ergänzung des Posts nahelegt:

Gottverdammt, ihr bringt mich zum Ausflippen, Leute. Ich lege die Dose jetzt mit Papier aus. Und nein. Ich gebe die Altoid-Dose nicht auf, obwohl sie aus Metall ist.

Es kommt aber natürlich, wie es kommen muss: Auch beim Küchenpapier ist die Community gespalten. Einige sorgen sich direkt um die winzigen Fusseln, die gerade an den abgerissenen Rändern entstehen und raten zumindest dazu, das Teil bei der Übergabe gründlich zu reinigen, andere finden es lobenswert, dass es zumindest diese Polsterung gibt.

Wir jedenfalls hoffen einfach, dass alles gutgeht. Gerade in der aktuellen Hardware-Krise dürfte diese Geste besonders willkommen sein. Oder wie User TDYDave2 es formuliert: "Wer will keine seltsam starke CPU?"

Was nutzt ihr, um derlei Teile zu transportieren und welche Erfahrungen habt ihr gemacht?