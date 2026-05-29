The Witcher 3: Songs of the Past-Spielzeit - CD Projekt verrät, wie groß die Erweiterung in etwa wird

Bevor die Geschichte mit The Witcher 4 weitergeht, bekommen wir noch eine große Erweiterung für The Witcher 3.

The Witcher 3 bekommt noch einen dritten großen Story-DLC, mehr als 11 Jahre nach dem ursprünglichen Release – so viel ist inzwischen bestätigt. Abseits eines groben Zeitraums für die Veröffentlichung und ersten Artworks hält sich CD Projekt aber noch bedeckt mit Details.



Immerhin, ein paar brennende Fan-Fragen haben die Entwickler*innen in einem kürzlichen Livestream beantwortet. Unter anderem, mit wie viel Umfang wir bei der Erweiterung rechnen können.

The Witcher 3: Songs of the Past wird wieder groß

Bei Songs of the Past handelt es sich nämlich nicht einfach um eine nette kleine Dreingabe, sondern um eine waschechte Erweiterung, die mit der typischen Größenordnung von CD Projekt zu vergleichen ist.

26:56 Witcher 3: Songs of the Past - Das müsst ihr wissen!

Autoplay

Wie Laura Beitzel (Senior Community und Social Media-Manager bei CDPR) im REDStream verraten hat, können wir uns an der Größe eines ganz bestimmten DLCs orientieren:

"Songs of the Past wird in einer Linie mit dem sein, was ihr von Blood and Wine gewohnt seid und was ihr inzwischen von uns gewohnt seid, wenn wir unsere Erweiterungen machen."

Bedenkt man also, dass Blood and Wine im Durchschnitt zum Beenden etwa 28,5 Stunden benötigt (via Howlongtobeat) dürften uns hier noch einmal eine ganze Menge Spielstunden erwarten.

Dazu passt auch ein Beitrag von Paweł Sasko (Associate Game Director bei CDPR), in dem er – wohl als Reaktion auf den Reveal von Songs of the Past – einen Ausschnitt eines Interviews mit Idris Elba zum Launch von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty geteilt hat, mit den Worten: "Lasst mich euch daran erinnern, wie wir Erweiterung definieren."

Der Darsteller beschreibt CDPRs Erweiterungen darin als "Riesig. Massiv. Monster." Auch Phantom Liberty braucht im Schnitt rund 24 Stunden zum Durchspielen.

Offen bleibt noch die Frage, wie viel Songs of the Past letztlich kosten wird. Noch vor dem offiziellen Reveal hatte der Analyst Mateusz Chrzanowski nicht nur die Existenz der Erweiterung geleakt, sondern auch erklärt, dass sie rund 30 US-Dollar kosten solle.

Das würde auch dem Preis von Phantom Liberty entsprechen, während Blood and Wine mit 19,99 Euro noch etwas günstiger ausfiel. Bislang ist der Preis aber noch nicht offiziell bestätigt.

Weitere Informationen zu Songs of the Past soll es im Spätsommer 2026 geben. Die Erweiterung wird dann auch auf der gamescom zu sehen sein.

Wie groß wäre euer idealer DLC und was seid ihr bereit, für Songs of the Past zu zahlen?