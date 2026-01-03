LEGO-Fan baut ein Hemd aus Klemmbausteinen, das man tatsächlich anziehen kann - besteht aus knapp 25.000 Teilen und wiegt 11 kg

Das Hemd ist einem LEGO-Oberkörper nachempfunden. (Bild: Neil Snowball und BeyondtheBrick)

LEGO-Fans haben schon so einige beeindruckende Bauten hochgezogen, darunter auch richtige Großstädte. Ein Hemd, das komplett aus LEGO besteht und sogar wirklich getragen werden könnte, haben wir bisher aber auch noch nicht gesehen.

Dieses LEGO-Hemd sieht sogar ziemlich cool aus

Gebaut hat das Hemd der kanadische LEGO-Fan Neil Snowball, der seine Werke auf seinem Instagram-Kanal vorstellt. Im August war er mit seinem Kleidungsstück auf der BrickSlopes 2025, einer LEGO-Messe in Utah in den USA.

Dort war auch der LEGO-Influencer BeyondtheBrick, um sich spannende Modelle von LEGO-Fans aus Nordamerika anzuschauen. In einem Video stellt er Neil Snowball und sein LEGO-Hemd genauer vor und schlüpft auch tatsächlich selbst rein.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Wie der Bastler erklärt, hat er für das Hemd LEGO-Netze genommen, an denen er dann einzelne Studs befestigt hat. Auf der Innenseite sind halbrunde Teile, wodurch das Hemd wohl gar nicht so unangenehm zu tragen ist.

Hier die Rahmendaten:

ca. 21.000 Studs, 5.000 halbrunde Steine und 210 Netze

insgesamt zwischen 25.000 und 26.000 Teile

wiegt zwischen 11 und 13 kg

Auf YouTube gibt es ein Video, in dem zu sehen ist, wie das Hemd angezogen wird:

Das Design ist übrigens einem echten LEGO-Oberkörper nachempfunden. Snowball plant außerdem, noch eine passende Badehose zu fertigen, um das Set zu vervollständigen.

Den Zusammenbau selbst beschreibt er als recht eintönig, da das Hemd eigentlich nur aus dem immergleichen Baumuster besteht. Wie viel Geld er für die vielen Steine ausgegeben hat, verriet er in dem Video nicht.

Auch wenn es scheinbar überraschend bequem ist, ist das Hemd natürlich nicht dazu geeignet, den ganzen Tag getragen zu werden. Dafür ist es dann doch zu schwer und die Gefahr, dass es sich in tausende Einzelteile auflöst, zu groß. Auch das Waschen dürfte sich als schwierig erweisen.

Wie gefällt euch das LEGO-Hemd?