Crimson Desert: Release, Plattformen, Gameplay und mehr – Alles was ihr zum Open World-Rollenspiel wissen müsst

Hier bekommt ihr alle bekannten Infos über Crimson Desert.

Das lange Warten hat bald ein Ende, denn schon im März erscheint das vor Jahren angekündigte Crimson Desert. Ob das Spiel die zahlreichen Versprechen halten kann und uns wirklich aus den Latschen haut, wissen wir natürlich erst dann – alles was vor Release bekannt ist, findet ihr aber schon jetzt hier bei uns.

Release: Wann und auf welchen Plattformen erscheint Crimson Desert?

Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 und ihr könnt das Rollenspiel auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC (via Steam & Epic Games Store), MacOS oder GeForce Now spielen. Außerdem ist bestätigt, dass PS5 Pro-Spieler*innen von einem entsprechenden Enhanced-Mode profitieren können. Zu den genauen Spezifikationen ist bisher allerdings noch nichts bekannt.

Bekannt sind allerdings die Systemanforderungen für den PC (via Steam):

Hardware Minimum Empfohlen CPU Ryzen 5 2600X / i5-8500 Ryzen 5 5600 / i5-11600K RAM 16 GB 16 GB GPU RX 6500 XT / GTX 1060 RX 6700 XT / RTX 2080 Speicher SSD mit 135 GB SSD mit 135 GB

In welchen Editionen gibt es das Rollenspiel?

Ihr könnt das Spiel auf allen Plattformen digital oder physisch kaufen und dabei zwischen drei Editionen wählen. Vorbesteller*innen und PS5-Spieler*innen erhalten zudem einen kleinen Bonus. (via Pearl Abyss)

Wichtig ist auch, dass physische Versionen nur für PS5, Xbox Series und Steam verfügbar sind.

(Digital) Standard-Edition

Crimson Desert: Vollversion

[Vorbestellerbonus] Khaled-Schild

[PS5-Kaufbonus] Grotevant-Plattenset

Digital Deluxe-Edition

Crimson Desert: Vollversion

[Vorbestellerbonus] Khaled-Schild

[PS5-Kaufbonus] Grotevant-Plattenset

Kairos-Plattenset

Balgran-Schild

Diclaire-Reitzeugset

Deluxe-Edition

Limitierte SteelBook®-Version der Deluxe-Edition & Crimson Desert: Vollversion

[Vorbestellerbonus] Khaled-Schild

[PS5-Kaufbonus] Grotevant-Plattenset

Kairos-Plattenset

Balgran-Schild

Diclaire-Reitzeugset

Brief der Entwickler

Graumähne-Brosche

3 Arten von Charakter-Fotokarten

3 Arten von Patches

Karte von Pywel

Sammler-Edition

Limitierte SteelBook®-Version der Sammler-Edition & Crimson Desert: Vollversion

[Vorbestellerbonus] Khaled-Schild

[PS5-Kaufbonus] Grotevant-Plattenset

Kairos-Plattenset

Balgran-Schild

Diclaire-Reitzeugset

Bogen der strahlenden Seele / Dericsis-Speer / Sielos-Zweihänder

Shroud-Laterne

Hyperion-Reitzeugset

Limitiertes Diorama

Stoffkarte von Pywel

Brief der Entwickler

Graumähne-Brosche

3 Arten von Charakter-Fotokarten

3 Arten von Patches

