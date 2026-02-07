Crimson Desert: Release, Plattformen, Gameplay und mehr – Alles was ihr zum Open World-Rollenspiel wissen müsst

Das lange Warten hat bald ein Ende, denn schon im März erscheint das vor Jahren angekündigte Crimson Desert. Ob das Spiel die zahlreichen Versprechen halten kann und uns wirklich aus den Latschen haut, wissen wir natürlich erst dann – alles was vor Release bekannt ist, findet ihr aber schon jetzt hier bei uns.
Release: Wann und auf welchen Plattformen erscheint Crimson Desert?
Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 und ihr könnt das Rollenspiel auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC (via Steam & Epic Games Store), MacOS oder GeForce Now spielen. Außerdem ist bestätigt, dass PS5 Pro-Spieler*innen von einem entsprechenden Enhanced-Mode profitieren können. Zu den genauen Spezifikationen ist bisher allerdings noch nichts bekannt.
Bekannt sind allerdings die Systemanforderungen für den PC (via Steam):
|Hardware
|Minimum
|Empfohlen
|CPU
|Ryzen 5 2600X / i5-8500
|Ryzen 5 5600 / i5-11600K
|RAM
|16 GB
|16 GB
|GPU
|RX 6500 XT / GTX 1060
|RX 6700 XT / RTX 2080
|Speicher
|SSD mit 135 GB
|SSD mit 135 GB
In welchen Editionen gibt es das Rollenspiel?
Ihr könnt das Spiel auf allen Plattformen digital oder physisch kaufen und dabei zwischen drei Editionen wählen. Vorbesteller*innen und PS5-Spieler*innen erhalten zudem einen kleinen Bonus. (via Pearl Abyss)
Wichtig ist auch, dass physische Versionen nur für PS5, Xbox Series und Steam verfügbar sind.
(Digital) Standard-Edition
- Crimson Desert: Vollversion
- [Vorbestellerbonus] Khaled-Schild
- [PS5-Kaufbonus] Grotevant-Plattenset
Digital Deluxe-Edition
- Crimson Desert: Vollversion
- [Vorbestellerbonus] Khaled-Schild
- [PS5-Kaufbonus] Grotevant-Plattenset
- Kairos-Plattenset
- Balgran-Schild
- Diclaire-Reitzeugset
Deluxe-Edition
- Limitierte SteelBook®-Version der Deluxe-Edition & Crimson Desert: Vollversion
- [Vorbestellerbonus] Khaled-Schild
- [PS5-Kaufbonus] Grotevant-Plattenset
- Kairos-Plattenset
- Balgran-Schild
- Diclaire-Reitzeugset
- Brief der Entwickler
- Graumähne-Brosche
- 3 Arten von Charakter-Fotokarten
- 3 Arten von Patches
- Karte von Pywel
Sammler-Edition
- Limitierte SteelBook®-Version der Sammler-Edition & Crimson Desert: Vollversion
- [Vorbestellerbonus] Khaled-Schild
- [PS5-Kaufbonus] Grotevant-Plattenset
- Kairos-Plattenset
- Balgran-Schild
- Diclaire-Reitzeugset
- Bogen der strahlenden Seele / Dericsis-Speer / Sielos-Zweihänder
- Shroud-Laterne
- Hyperion-Reitzeugset
- Limitiertes Diorama
- Stoffkarte von Pywel
- Brief der Entwickler
- Graumähne-Brosche
- 3 Arten von Charakter-Fotokarten
- 3 Arten von Patches
Auf den kommenden Seiten erzählen wir euch noch alles zu Gameplay, Spielwelt und mehr.
