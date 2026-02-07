Crimson Desert: Release, Plattformen, Gameplay und mehr – Alles was ihr zum Open World-Rollenspiel wissen müsst

Der Release von Crimson Desert steht vor der Tür und hier erfahrt ihr alles, was ihr vor dem Start wissen müsst.

Kevin Itzinger
07.02.2026 | 14:00 Uhr

Hier bekommt ihr alle bekannten Infos über Crimson Desert. Hier bekommt ihr alle bekannten Infos über Crimson Desert.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Das lange Warten hat bald ein Ende, denn schon im März erscheint das vor Jahren angekündigte Crimson Desert. Ob das Spiel die zahlreichen Versprechen halten kann und uns wirklich aus den Latschen haut, wissen wir natürlich erst dann – alles was vor Release bekannt ist, findet ihr aber schon jetzt hier bei uns.

Ihr wollt direkt zu einem bestimmten Thema springen? Kein Problem:

Release: Wann und auf welchen Plattformen erscheint Crimson Desert?

Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 und ihr könnt das Rollenspiel auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC (via Steam & Epic Games Store), MacOS oder GeForce Now spielen. Außerdem ist bestätigt, dass PS5 Pro-Spieler*innen von einem entsprechenden Enhanced-Mode profitieren können. Zu den genauen Spezifikationen ist bisher allerdings noch nichts bekannt.

Bekannt sind allerdings die Systemanforderungen für den PC (via Steam):

HardwareMinimumEmpfohlen
CPURyzen 5 2600X / i5-8500Ryzen 5 5600 / i5-11600K
RAM16 GB16 GB
GPURX 6500 XT / GTX 1060RX 6700 XT / RTX 2080
SpeicherSSD mit 135 GBSSD mit 135 GB

Video starten 1:47 Crimson Desert: Das ambitionierte Action-RPG hat endlich einen konkreten Release-Termin

In welchen Editionen gibt es das Rollenspiel?

Ihr könnt das Spiel auf allen Plattformen digital oder physisch kaufen und dabei zwischen drei Editionen wählen. Vorbesteller*innen und PS5-Spieler*innen erhalten zudem einen kleinen Bonus. (via Pearl Abyss)

Wichtig ist auch, dass physische Versionen nur für PS5, Xbox Series und Steam verfügbar sind.

Standard Edition Digital Deluxe Edition Deluxe Edition Sammler Edition

Standard Edition Die Standardversion gibt es auch in komplett digitaler Form ohne Disc.

Digital Deluxe Edition Die Digital Deluxe-Edition.

Deluxe Edition Die Deluxe-Edition.

Sammler Edition Die Sammler Edition.

(Digital) Standard-Edition

  • Crimson Desert: Vollversion
  • [Vorbestellerbonus] Khaled-Schild
  • [PS5-Kaufbonus] Grotevant-Plattenset

Digital Deluxe-Edition

  • Crimson Desert: Vollversion
  • [Vorbestellerbonus] Khaled-Schild
  • [PS5-Kaufbonus] Grotevant-Plattenset
  • Kairos-Plattenset
  • Balgran-Schild
  • Diclaire-Reitzeugset

Deluxe-Edition

  • Limitierte SteelBook®-Version der Deluxe-Edition & Crimson Desert: Vollversion
  • [Vorbestellerbonus] Khaled-Schild
  • [PS5-Kaufbonus] Grotevant-Plattenset
  • Kairos-Plattenset
  • Balgran-Schild
  • Diclaire-Reitzeugset
  • Brief der Entwickler
  • Graumähne-Brosche
  • 3 Arten von Charakter-Fotokarten
  • 3 Arten von Patches
  • Karte von Pywel

Sammler-Edition

  • Limitierte SteelBook®-Version der Sammler-Edition & Crimson Desert: Vollversion
  • [Vorbestellerbonus] Khaled-Schild
  • [PS5-Kaufbonus] Grotevant-Plattenset
  • Kairos-Plattenset
  • Balgran-Schild
  • Diclaire-Reitzeugset
  • Bogen der strahlenden Seele / Dericsis-Speer / Sielos-Zweihänder
  • Shroud-Laterne
  • Hyperion-Reitzeugset
  • Limitiertes Diorama
  • Stoffkarte von Pywel
  • Brief der Entwickler
  • Graumähne-Brosche
  • 3 Arten von Charakter-Fotokarten
  • 3 Arten von Patches

Auf den kommenden Seiten erzählen wir euch noch alles zu Gameplay, Spielwelt und mehr.

1 von 4

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 22 Minuten

Crimson Desert: Release, Plattformen, Gameplay und mehr – Alles was ihr zum Open World-Rollenspiel wissen müsst

vor einer Woche

Crimson Desert bekommt mehrere spielbare Helden – mit völlig unterschiedlichen Waffen und Spielstilen

vor einer Woche

Crimson Desert stellt euch die Open World und seine Story vor

vor 4 Wochen

Crimson Desert: Neue Infos zur Größe der Open World bekannt - sie wird offenbar gigantisch

25.09.2025

Crimson Desert: Das ambitionierte Action-RPG hat endlich einen konkreten Release-Termin
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
77 Zoll OLED-Fernseher jetzt 59% günstiger: Top-Angebot bei MediaMarkt gestartet!

vor 5 Minuten

77 Zoll OLED-Fernseher jetzt 59% günstiger: Top-Angebot bei MediaMarkt gestartet!
Crimson Desert: Release, Plattformen, Gameplay und mehr – Alles was ihr zum Open World-Rollenspiel wissen müsst   1

vor 22 Minuten

Crimson Desert: Release, Plattformen, Gameplay und mehr – Alles was ihr zum Open World-Rollenspiel wissen müsst
Pokémon Gen 10: Release, Plattformen und mehr - Alle Gerüchte und Infos zu Codename Gaia   1

vor 22 Minuten

Pokémon Gen 10: Release, Plattformen und mehr - Alle Gerüchte und Infos zu Codename Gaia
PS5-Spiele im MediaMarkt-Sale: Die 10 besten Angebote von Ghost of Yotei bis Nioh 3

vor 2 Stunden

PS5-Spiele im MediaMarkt-Sale: Die 10 besten Angebote von Ghost of Yotei bis Nioh 3
mehr anzeigen