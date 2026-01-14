LEGO Pokémon: Alle aktuellen Codes für die große Schnitzeljagd und wie ihr sie einlöst

LEGO hat eine Schnitzeljagd durchs Internet gestartet und es gibt Pokémon-Sets zu gewinnen. Diese Codes wurden bisher gefunden.

Sebastian Zeitz
14.01.2026 | 16:27 Uhr

Wenn ihr unter anderem das große LEGO Pokémon-Set gewinnen wollt, dann helfen euch die Codes hier im Artikel. Wenn ihr unter anderem das große LEGO Pokémon-Set gewinnen wollt, dann helfen euch die Codes hier im Artikel.

Diese Woche wurden endlich die ersten LEGO Pokémon-Sets enthüllt und um diese Kollaboration gebührend zu feiern, gibt es ein neues, groß angelegtes Gewinnspiel direkt bei LEGO. Um daran teilzunehmen und die Chancen zu verbessern, gibt es 32 Codes, die nach und nach veröffentlicht werden. Wir zeigen euch hier alle, die bereits gefunden wurden.

Alle Codes für das LEGO Pokémon-Gewinnspiel

  • IT'SSUP3REFFECTIVE!
  • Pik4expr3ss
  • Furfri3nd

Wir werden die Liste immer weiter aktualisieren, wenn weitere Codes entdeckt wurden (Aktueller Stand: 14. Januar).

Video starten 1:22 Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen

Wie löst ihr die Codes ein: Auf der offiziellen Webseite von LEGO könnt ihr weiter unten Codes eingeben. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, braucht ihr einen kostenlosen Insiders-Account. Mit diesem könnt ihr daneben aber noch Punkte beim Kauf von Sets sammeln, erhaltet für diese besondere Prämiensets sowie Sofortrabatte auf das gesamte Sortiment und könnt manche Modelle vor allen anderen kaufen.

Insgesamt gibt es zehn Gewinne, die weltweit verlost werden:

  • 1x alle drei Sets + ein Besuch der Pokémon XP und Pokémon Weltmeisterschaften 2026
  • 1x alle drei Sets
  • 1x LEGO Bisaflor, Glurak und Turtok (72153)
  • 1x Pikachu und Pokéball (72152)
  • 1x Evoli (72151)
  • 5x 10.000 Insiders-Punkte
LEGO enthüllt die ersten Pokémon-Sets und endlich wissen wir, welche Monster wir für 650 Euro bekommen werden
von Dennis Müller
LEGO enthüllt die ersten Pokémon-Sets und endlich wissen wir, welche Monster wir für 650 Euro bekommen werden
Die LEGO Pokémon-Orden-Sammlung ist eigentlich als Goodie für Vorbesteller des teuren Display-Sets gedacht – aber Scalper verkaufen sie schon jetzt zu Wucherpreisen
von Linda Sprenger
Die LEGO Pokémon-Orden-Sammlung ist eigentlich als Goodie für Vorbesteller des teuren Display-Sets gedacht – aber Scalper verkaufen sie schon jetzt zu Wucherpreisen

Mit jedem Code, den ihr einlöst, könnt ihr eure Gewinnchancen erhöhen – bereits nach Einlösen eines Codes nehmt ihr automatisch an dem Gewinnspiel teil. Zudem erhaltet ihr Sofortgewinne in der Form von Hintergründen, die die LEGO-Modelle in normalen Lebenssituationen zeigen, wie im Büro oder im Kino mit Popcorn.

Als direkten Gewinn gibt es als Prämie solche Hintergrundbilder, wenn ihr einen Code eingebt. Als direkten Gewinn gibt es als Prämie solche Hintergrundbilder, wenn ihr einen Code eingebt.

Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 27. Februar und jede Woche soll es neue Codes geben. Diese werden aber nicht nur auf LEGO-Seiten und -Videos verteilt. Stattdessen gibt es auch welche, die zum Beispiel in Pokémon Go und beim LEGO-YouTuber JohnAustinPlays oder der LEGO-Creatorin Emmasaurus irgendwann verteilt werden.

Wir halten euch hier im Artikel auf dem Laufenden, damit ihr alle Codes findet und eure Gewinnchancen erhöhen sowie alle Prämien abstauben könnt.

Wie findet ihr die neuen LEGO Pokémon-Sets? Wird eines davon den Weg in eure Sammlung finden?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Offiziell bestätigt: Ein weiterer Simpsons-Kinofilm ist in Arbeit und er ist ganz anders als ihr denkt

vor 17 Minuten

Offiziell bestätigt: Ein weiterer Simpsons-Kinofilm ist in Arbeit und er ist ganz anders als ihr denkt
PlayStation-Fan glaubt 8 Jahre lang, dass seine geliebte PS3 kaputt ist - schließt sie an und plötzlich funktioniert sie wieder

vor 32 Minuten

PlayStation-Fan glaubt 8 Jahre lang, dass seine geliebte PS3 kaputt ist - schließt sie an und plötzlich funktioniert sie wieder
LEGO Pokémon: Alle aktuellen Codes für die große Schnitzeljagd und wie ihr sie einlöst

vor 50 Minuten

LEGO Pokémon: Alle aktuellen Codes für die große Schnitzeljagd und wie ihr sie einlöst
Forza Horizon 6-Releasedatum geleakt - und zwar in Forza Horizon 5!   1

vor einer Stunde

Forza Horizon 6-Releasedatum geleakt - und zwar in Forza Horizon 5!
mehr anzeigen