LEGO Pokémon: Alle aktuellen Codes für die große Schnitzeljagd und wie ihr sie einlöst

Diese Woche wurden endlich die ersten LEGO Pokémon-Sets enthüllt und um diese Kollaboration gebührend zu feiern, gibt es ein neues, groß angelegtes Gewinnspiel direkt bei LEGO. Um daran teilzunehmen und die Chancen zu verbessern, gibt es 32 Codes, die nach und nach veröffentlicht werden. Wir zeigen euch hier alle, die bereits gefunden wurden.
Alle Codes für das LEGO Pokémon-Gewinnspiel
- IT'SSUP3REFFECTIVE!
- Pik4expr3ss
- Furfri3nd
Wir werden die Liste immer weiter aktualisieren, wenn weitere Codes entdeckt wurden (Aktueller Stand: 14. Januar).
Wie löst ihr die Codes ein: Auf der offiziellen Webseite von LEGO könnt ihr weiter unten Codes eingeben. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, braucht ihr einen kostenlosen Insiders-Account. Mit diesem könnt ihr daneben aber noch Punkte beim Kauf von Sets sammeln, erhaltet für diese besondere Prämiensets sowie Sofortrabatte auf das gesamte Sortiment und könnt manche Modelle vor allen anderen kaufen.
Insgesamt gibt es zehn Gewinne, die weltweit verlost werden:
- 1x alle drei Sets + ein Besuch der Pokémon XP und Pokémon Weltmeisterschaften 2026
- 1x alle drei Sets
- 1x LEGO Bisaflor, Glurak und Turtok (72153)
- 1x Pikachu und Pokéball (72152)
- 1x Evoli (72151)
- 5x 10.000 Insiders-Punkte
Mit jedem Code, den ihr einlöst, könnt ihr eure Gewinnchancen erhöhen – bereits nach Einlösen eines Codes nehmt ihr automatisch an dem Gewinnspiel teil. Zudem erhaltet ihr Sofortgewinne in der Form von Hintergründen, die die LEGO-Modelle in normalen Lebenssituationen zeigen, wie im Büro oder im Kino mit Popcorn.
Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 27. Februar und jede Woche soll es neue Codes geben. Diese werden aber nicht nur auf LEGO-Seiten und -Videos verteilt. Stattdessen gibt es auch welche, die zum Beispiel in Pokémon Go und beim LEGO-YouTuber JohnAustinPlays oder der LEGO-Creatorin Emmasaurus irgendwann verteilt werden.
Wir halten euch hier im Artikel auf dem Laufenden, damit ihr alle Codes findet und eure Gewinnchancen erhöhen sowie alle Prämien abstauben könnt.
Wie findet ihr die neuen LEGO Pokémon-Sets? Wird eines davon den Weg in eure Sammlung finden?
