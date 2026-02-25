Ufo-Sichtungen in Arc Raiders: Community diskutiert über neue Bedrohung und die Entwickler halten sich bedeckt

In Arc Raiders tauchen neuerdings Ufos auf. (Bild: Bewarden auf Reddit)

Mit dem Shrouded Sky-Update hat Embark am 24. Februar 2026 zwei neue Gegnertypen in die Welt von Arc Raiders eingeführt. Seit dem Patch beschäftigt die Community aber eine ganz andere Bedrohung, die in Zukunft kommen könnte.

Ufos in Arc Raiders aufgetaucht

Als wären fliegende Flammenwerfer-Drohnen und explodierende Riesenkugeln nicht schon schlimm genug, scheint Embark mit dem neuen Update noch eine weitere Bedrohung anzuteasern, von der in den Patch-Notes keine Rede ist.

12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

In den vergangenen Stunden häufen sich nämlich die Berichte über "Ufo-Sichtungen" während dem neuen Hurricane-Event, das mit Shrouded Sky hinzugefügt wurde. Der Ablauf ist dabei immer ziemlich ähnlich.

Zuerst ist ein Geräusch zu hören, das an ein tieffliegendes Flugzeug erinnert. Kurz darauf tauchen zwei Lichter am wolkenverhangenen Himmel auf, die sich schnell parallel in eine Richtung bewegen. Bei genauerem Hinsehen ist zu erkennen, dass sie zu einem größeren Flugobjekt gehören.

In diesem Video von "Bewarden" ist das "Ufo" zu sehen:

Dass es sich um einen Fake handelt, ist im Grunde ausgeschlossen. Andere Spieler*innen haben nämlich genau dasselbe erlebt und teilweise auch auf Reddit geteilt. Hier etwa ein Clip von "Mobetta-":

Und hier einer von "goodwill295", der das Ufo ebenfalls zeigt:

Unter den Posts wird natürlich schon intensiv diskutiert, was das alles zu bedeuten haben könnte. Embark hat sich bisher nicht zu den Ufo-Sichtungen geäußert. Das ganze Vorgehen erinnert einige User an die Art und Weise, wie in Helldivers 2 Geschichten erzählt werden.

Im Koop-Shooter von Arrowhead gibt es auch immer mal wieder Phänomene, die die Entwickler*innen bewusst verschwiegen haben. Schon lange, bevor die dritte Fraktion ins Spiel eingeführt wurde, gab es etwa Sichtungen ihrer Schiffe.

Für einige Arc Raiders-Spieler*innen ist klar, dass es sich um eine weitere Bedrohung handeln muss, die schon bald ins Spiel kommt. Bis es jemand schafft, sich mit dem Greifhaken auf das Ufo zu ziehen, müssen wir uns aber wohl noch gedulden.

Habt ihr auch schon Ufos in Arc Raiders gesehen? Was denkt ihr, was dahinterstecken könnte?