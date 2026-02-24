Resident Evil Requiem: Start-Uhrzeit, Preload, Download-Größe und alles Wichtige zum Release?

Leon mischt beim neuen Resi auch wieder mit.

Die meisten Horrorfans dürften sich diese Woche schon fett im Kalender markiert haben. Knapp fünf Jahre nach dem letzten ganz neuen Ableger erscheint Resident Evil Requiem und lässt gleich zwei spielbare Charaktere auf Zombie- und Mutanten-Trupps los: Veteran Leon und FBI-Rookie Grace Ashcroft. Alles, was ihr zum Release wissen müsst, fassen wir noch mal hier für euch zusammen.

Resident Evil Requiem: Release-Uhrzeit, Plattformen und Preload

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar – und zwar nach aktuellen Infos weltweit gleichzeitig. Der PlayStation Store listet bereits die Start-Uhrzeiten, je nachdem, in welcher Zeitzone wir uns befinden. Allerdings gibt es von Capcom noch keine offizielle Aussage.

3:24 Resident Evil Requiem: Leon kehrt im TGA-Trailer zurück

Autoplay

Daher wäre es möglich, dass es sich momentan noch um Platzhalter handelt. Wir aktualisieren den Artikel, sobald es eine offizielle Aussage gibt.

Release-Uhrzeit: Resident Evil Requiem erscheint nach Angeben im PS Store in Deutschland um 0:00 Uhr am 27. Februar.

Preload: Der Titel erscheint daneben auch für PC, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2. Auch wann der Preload startet, ist momentan noch nicht bekannt. Wir gehen aber stark vom 25. oder 26. Februar aus.

Resident Evil Requiem: Download-Größe

Die Downloadgröße auf PS5 ist schon via PlayStation Game Size durchgesickert.

RE Requiem Download-Größe auf PS5: 72.88 GB laut PS Game Size

Es handelt sich dabei noch um keine offizielle Angabe, allerdings liegt der Account in der Regel richtig. Auf den anderen Plattformen dürftet ihr mit einer ähnlichen Größe rechnen.

Darum geht es in Resident Evil Requiem

Nachdem die Winters-Saga mit Resident Evil: Village abgeschlossen wurde, knüpft Requiem jetzt wieder direkter an die übergreifende Story der Survivalhorror-Reihe an und bringt sowohl den altbekannten Veteran Leon S. Kennedy als auch Raccoon City als Setting zurück.

Parallel dazu schlüpfen wir aber mit Grace Ashcroft in die Rolle einer ganz neuen Hauptfigur, die als Analystin beim FBI arbeitet. Allerdings hat sie ebenfalls eine Verbindung zur bekannten Resi-Lore, da ihre Mutter Alyssa bereits aus Outbreak bekannt ist.

In Requiem steht Grace eher für den Horror-Part, den ihr laut Empfehlung am besten aus der Egoperspektive erlebt, Leon sorgt dagegen für die Action, zu der die Third Person besser passt. Ihr habt aber die Möglichkeit, für beide Hauptfiguren die Perspektive zu wählen, die euch lieber ist.

Habt ihr Resident Evil Requiem schon vorbestellt oder wartet ihr noch die Reviews ab? Was erhofft ihr euch von dem Spiel?