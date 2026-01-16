LEGO: Neues Ocarina of Time-Set geleakt und das wird eine wunderbare Zeitreise in meine Kindheit

So ein cooler Kampf! Offenbar bald auch aus LEGO.

Für mich ist The Legend of Zelda: Ocarina of Time das beste Spiel aller Zeiten. Das liegt nicht nur an Links fantastischem Abenteuer selbst, sondern auch an der Zeit, in der es erschien und in der ich es bekam. Im Jahr 1998 lag es unter dem Weihnachtsbaum und war die Eintrittskarte in eine Welt, die mich vollkommen gefangen nahm. Bis heute hat das N64-Spiel deshalb einen festen Platz in meinem Herzen.

Und da ich immer mal wieder auch ganz gerne Klemmbaustein-Sets zusammenbaue, wurde ich natürlich hellhörig, als LEGO ein neues Ocarina of Time-Set anteaste. Unter anderem die Flammen im Hintergrund verrieten schon, dass es irgendetwas mit dem Endkampf des Spiels zu tun haben muss.

Epische Szene, gesalzener Preis

Und genau dieses Set wurde jetzt geleakt – unter anderem über eine Quelle von Brick Tab. Das Set heißt "The Final Battle" und zeigt wie erwartet den letzten Kampf des Spiels, in dem Link zuerst Ganondorf und dann einen riesigen Ganon besiegen muss.

So sieht das Ganze aus:

Das Set wird also offenbar 1003 Teile haben und knapp 120 Euro kosten. Angesichts der offenbar sehr kompakten Größe des Sets muss ich bei dem Preis zwar mit den Augen rollen, immerhin sind aber alle wichtigen Minifiguren der entsprechenden Szene dabei. Neben Link und Prinzessin Zelda gibt es auch eine Ganondorf-Figur – sogar die Fee Navi ist dabei!

Tobias Veltin Tobi ist mit LEGO aufgewachsen und Klemmbausteinen generell immer verbunden geblieben. Allerdings nimmt er sich oft zuviel vor: Seine vor zwei Jahren gekaufte Burg Blaustein liegt beispielsweise noch verpackt im Keller. Das Ocarina of Time-Set ist kein derartiges Teilemonster – und deswegen ein schönes, kompaktes Bauprojekt für den März.

Für mich gehört die Szene, in der sich Ganondorf in Ganon verwandelt, in jedem Fall zu den epischsten Videospielszenen, an die ich mich erinnern kann. Allein deswegen verspüre ich jetzt schon große Lust, dieses Set zu bauen. Denn das dürfte eine ganz wunderbare Zeitreise in meiner Kindheit werden.

Verkaufsstart des Sets soll laut Leak der 1. März sein, wie bei LEGO üblich wird man das Set aber vermutlich auch vorbestellen können. Sollte LEGO das Ocarina of Time-Set in näherer Zukunft offiziell ankündigen, werde ich diesen Artikel entsprechend anpassen.

Wie findet ihr das Ocarina of Time-Set? Werdet ihr beim Anblick ähnlich nostalgisch wie ich oder lässt euch das Ganze kalt?