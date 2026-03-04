Dragon Ball: Diese 7 Antagonisten haben in Super die Seiten gewechselt und fast jeder hat sie vergessen

Yamchu wäre womöglich nicht so erfreut sie wiederzusehen. (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

In Dragon Ball bleiben meistens die ganz großen Kämpfe mit den Superschurken wie Freezer, Cell, Dämon Boo, Zamasu (Goku Black) oder einfach mächtigen Gegenspieler*innen wie Jiren oder Beerus im Sinn.

Dadurch geraten kleine Antagonisten in Vergessenheit. Darunter fallen etwa die Nachkommen eines ganz bestimmten berühmten Antagonisten der Serie, die sogar in Dragon Ball Super einen kurzen Auftritt haben: Cell Juniors.

Cell Juniors leben in Dragon Ball Super auf C17s Monster Insel

Genau genommen handelt es sich hier um sieben Cell Juniors, die scheinbar die Ereignisse von Dragon Ball Z überlebt haben. Es ist nicht klar, wie genau sie ihrer Auslöschung entkommen sind oder ob es etwas mit Vegetas Dragon Ball-Wunsch am Ende der Boo-Arc in Bezug auf gutmütige Lebewesen zu tun hat, aber eines ist sicher: Sie gehören nicht mehr zu den Bösen.

Die Existenz von Cell Juniors wird nur in einer Bonus-Story Dragon Ball Super-Manga enthüllt. Im Anime wurde die Szene scheinbar ausgelassen. Im Manga wird ebenfalls offenbart, wo sich die Cell Juniors sogar momentan aufhalten: auf C17s Ranger-Insel Monster Island.

Vielleicht bekommen wir sie sogar in der Enhanced Version von Dragon Ball Super im Anime zu sehen. hier der Trailer zu neuen verbesserten Version von Dragon Ball Super:

Die Cell Juniors sind nun Teil des Ranger-Trupps

Nachdem Son Goku C17 für das Team beim Turnier der Kraft rekrutiert hatte, überließ dieser die Insel Son Goten und Trunks. Allerdings hatte er vergessen, sie über die dort lebenden Cell Juniors zu informieren – was prompt zu einem kurzen Schlagabtausch zwischen den sieben verbliebenen Cell Juniors und den beiden Super-Saiyajins führte.

Der Kampf hielt jedoch nicht lange an, denn nachdem einer der Cell Juniors die Ranger-Uniform von Son Goten und Trunks erblickt hatte, wurde der Kampf gestoppt und sie haben sich bei den beiden für den Angriff entschuldigt.

Offenbar entdeckte C17 die wilden Cell Juniors auf der Insel und konnte sie auf bislang ungeklärte Weise auf seine Seite ziehen. Inzwischen unterstützen sie ihn sogar bei seiner Arbeit als Ranger, weshalb sie auch ihren Angriff auf Son Goten und Trunks gestoppt haben, als sie ihre Ranger-Uniformen sahen.

Erinnert ihr euch noch an Cell Juniors und wie ist eure Meinung zu den “gezähmten” Cell Juniors auf C17s Insel?