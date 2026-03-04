One Piece: Oda bestätigt ein für alle Mal eine beliebte Fan-Theorie zu Shanks, die seit über 8 Jahren diskutiert wird

Oda enthüllt endlich, wer sich hinter dem mysteriösen Mann von Kapitel 907 verbirgt und weshalb er im Anime die Stimme von Shanks hat.

Myki Trieu
04.03.2026 | 05:30 Uhr

Endlich erfahren wir, wer das damals in Episode 887Kapitel 907 wirklich war. (© Eiichiro Oda, Shueisha Toei Animation) Endlich erfahren wir, wer das damals in Episode 887/Kapitel 907 wirklich war. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Seit der Veröffentlichung von Kapitel 907 von One Piece im Jahr 2018 stellt sich die Community eine große Frage: Wer ist der mysteriöse Mann, der mit den Fünf Weisen spricht und warum sieht er Shanks zum Verwechseln ähnlich? 

In der neuesten SBS-Ausgabe hat Oda nun endlich die Antwort geliefert, die die Community seit über acht Jahren beschäftigt.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur Identität des mysteriösen Mannes aus Kapitel 907 und Hintergrundinformationen zu Shanks.

Video starten 0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Oda verrät: Es war nicht Shanks

Nachdem Oda im Laufe des Elban-Arcs nicht nur mehr zu Shanks' Kindheit und Familie, sondern auch seiner ehemaligen Verbindung zur Weltregierung enthüllt hat, war die Community begeistert.

Die größte Enthüllung war jedoch nicht seine familiäre Verbindung zu Figarland Garling, sondern, dass er einen Zwillingsbruder namens Shamrock hatte. Shamrocks Existenz sorgte dafür, dass eine alte, lang unbeantwortete Frage wieder in der Community aufkam: War der mysteriöse Mann, der in Kapitel 907 mit den Fünf Weisen spricht, Shanks oder Shamrock?

Im neuesten Manga-Band, die 114. Ausgabe von One Piece, stellte ein Fan Oda genau diese Frage (via Pewpiece) und bekam eine endgültige und klare Antwort: Es war Shamrock.

Shanks' Stimme im Anime war ein Versehen

Ein Grund, warum viele Fans Shanks lange für einen Piraten-Verräter oder Doppelagenten hielten, war die Anime-Adaption: In Episode 887 sah die mysteriöse Figur nicht nur aus wie Shanks – sie hatte auch seine Stimme.

Lange glaubten Fans also, dass Shanks im Geheimen mit der Weltregierung zusammenarbeitete, während andere die Theorie eines Zwillingsbruders aufstellten – eine Theorie, die sich im Elban-Arc jetzt als wahr herausgestellt hat.

Oda erklärte nun, dass er dem Anime-Team schlicht nicht mitgeteilt hatte, dass es sich dabei nicht um Shanks handelt – er hatte es vergessen. Im Nachhinein sieht er den “Fehler“ jedoch positiv, da er später den passenden Synchronsprecher für Shamrock fand und der kleine Irrtum letztlich in seinen Augen sogar etwas Gutes hatte.

Wie ist eure Meinung zur Enthüllung von Shanks Zwillingsbruder und welche Theorien habt ihr zu One Piece?

