Neues LEGO Zelda-Set (77093) mit erstem Teaser-Trailer angekündigt - dreht sich um eines der besten Spiele aller Zeiten

LEGO hat einen Teaser Trailer zu dem brandneuen Zelda-Set 77093 veröffentlicht, das 2026 erscheinen soll.

Zelda-Fans aufgepasst: Wir können uns 2026 auf ein brandneues LEGO-Set rundum Link und Co. freuen. Das dänische Klemmbausteinunternehmen hat das brandneue LEGO-Zelda-Set (77093) mit einem ersten kurzen Teaser-Trailer angekündigt.

Neues LEGO Zelda-Set (77093): Release 2026 und alle weiteren Infos

Das neue LEGO Zelda-Set 77093 soll 2026 erscheinen, ein offizielles Release-Datum haben LEGO und Nintendo noch nicht verraten. Den ersten kurzen Teaser zum kommenden Set könnt ihr euch hier ansehen:

Gerüchte sprechen indes von einem Release am 01. März 2026. Erscheinen soll das Set angeblich in 1003 Teilen (via Stonewars), bestätigt ist das aber nicht.

Der Teaser zeigt eine Link-Minifigur vor flammendem Hintergrund. Wer das 2024 veröffentlichte Deku-Baum-Set (77092) kennt, weiß sofort: Hierbei handelt es sich erneut um die Ocarina of Time-Variante des Helden, die bereits Teil des ersten Zelda LEGO-Sets war.

Das kommende Zelda-Set wird sich wahrscheinlich also erneut um OoT drehen. Gerüchten zufolge soll es sich hierbei um ein Ocarina of Time-Diorama handeln, aber auch das ist nicht offiziell bestätigt.

Im Hintergrund des Teasers können wir außerdem (rechts hinter Link) eine verschwommene Figur mit blondem Haar erkennen, bei der es sich mit großer Sicherheit um Prinzessin-Zelda handelt. Womöglich bekommen wir also eine neue Zelda-Minifigur spendiert, diesmal in einem rosa Dress. Die Zelda-Figur aus dem Deku-Baum-Set trägt bekanntlich blaue, an Breath of the Wild angelehnte Kleidung.

Das erste Zelda LEGO-Set (77092) erschien im Herbst 2024 und bildet den Deku-Baum in 2500 Teilen ab – und zwar in zwei unterschiedlichen Versionen: Wir können uns entscheiden, ob wir den Baum entweder aus der Welt von Ocarina of Time oder aus Breath of the Wild nachbauen.

Zusätzlich dazu stecken vier Minifiguren im Set: Link als OoT-Version (in jung und erwachsen) sowie als BotW-Version sowie Prinzessin-Zelda als BotW-Version. Der Deku-Baum ist für 299 Euro erhältlich (UVP).

The Legend of Zelda Ocarina of Time gilt für viele Videospielfans als eines der besten Games aller Zeiten. Das 1998 veröffentlichte Action-Adventure begeisterte damals viele Spieler*innen mit einem noch nie dagewesenen Freiheitsgefühl: Dank der (für damalige Verhältnisse) gewaltigen Spielwelt, den wunderschön gestalteten Arealen und dem kreativen Dungeon-Design etablierte sich OoT als Blaupause für zukünftige Zelda-Ableger und andere Genre-Vertreter.

Was haltet ihr vom ersten Teaser-Trailer zum kommenden Zelda-Set von LEGO? Freut ihr euch darauf? Und was sollte eurer Meinung nach Teil des Sets sein?