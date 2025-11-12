Neues LEGO Zelda-Set (77093) mit erstem Teaser-Trailer angekündigt - dreht sich um eines der besten Spiele aller Zeiten

LEGO hat ein komplett neues The Legend of Zelda-Set angekündigt. Ein erster Teaser-Trailer zum 77093-Set zeigt, das wahrscheinlich erneut an Ocarina of Time angelehnt ist.

Linda Sprenger
12.11.2025 | 07:57 Uhr

LEGO hat einen Teaser Trailer zu dem brandneuen Zelda-Set 77093 veröffentlicht, das 2026 erscheinen soll. LEGO hat einen Teaser Trailer zu dem brandneuen Zelda-Set 77093 veröffentlicht, das 2026 erscheinen soll.

Zelda-Fans aufgepasst: Wir können uns 2026 auf ein brandneues LEGO-Set rundum Link und Co. freuen. Das dänische Klemmbausteinunternehmen hat das brandneue LEGO-Zelda-Set (77093) mit einem ersten kurzen Teaser-Trailer angekündigt.

Neues LEGO Zelda-Set (77093): Release 2026 und alle weiteren Infos

Das neue LEGO Zelda-Set 77093 soll 2026 erscheinen, ein offizielles Release-Datum haben LEGO und Nintendo noch nicht verraten. Den ersten kurzen Teaser zum kommenden Set könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Gerüchte sprechen indes von einem Release am 01. März 2026. Erscheinen soll das Set angeblich in 1003 Teilen (via Stonewars), bestätigt ist das aber nicht.

Der Teaser zeigt eine Link-Minifigur vor flammendem Hintergrund. Wer das 2024 veröffentlichte Deku-Baum-Set (77092) kennt, weiß sofort: Hierbei handelt es sich erneut um die Ocarina of Time-Variante des Helden, die bereits Teil des ersten Zelda LEGO-Sets war.

Video starten 1:56 Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor

Das kommende Zelda-Set wird sich wahrscheinlich also erneut um OoT drehen. Gerüchten zufolge soll es sich hierbei um ein Ocarina of Time-Diorama handeln, aber auch das ist nicht offiziell bestätigt.

Im Hintergrund des Teasers können wir außerdem (rechts hinter Link) eine verschwommene Figur mit blondem Haar erkennen, bei der es sich mit großer Sicherheit um Prinzessin-Zelda handelt. Womöglich bekommen wir also eine neue Zelda-Minifigur spendiert, diesmal in einem rosa Dress. Die Zelda-Figur aus dem Deku-Baum-Set trägt bekanntlich blaue, an Breath of the Wild angelehnte Kleidung.

LEGO-Fan ist die offizielle U.S.S. Enterprise zu teuer, also baut er sich kurzerhand eine eigene Mini-Version aus gerade mal 199 Teilen
von Eleen Reinke
Dieser LEGO-Fan arbeitet auf einer Müllkippe und rettet in 6 Monaten eine unfassbare Menge an LEGO-Steinen
von Linda Sprenger

Das erste Zelda LEGO-Set (77092) erschien im Herbst 2024 und bildet den Deku-Baum in 2500 Teilen ab – und zwar in zwei unterschiedlichen Versionen: Wir können uns entscheiden, ob wir den Baum entweder aus der Welt von Ocarina of Time oder aus Breath of the Wild nachbauen.

Zusätzlich dazu stecken vier Minifiguren im Set: Link als OoT-Version (in jung und erwachsen) sowie als BotW-Version sowie Prinzessin-Zelda als BotW-Version. Der Deku-Baum ist für 299 Euro erhältlich (UVP).

The Legend of Zelda Ocarina of Time gilt für viele Videospielfans als eines der besten Games aller Zeiten. Das 1998 veröffentlichte Action-Adventure begeisterte damals viele Spieler*innen mit einem noch nie dagewesenen Freiheitsgefühl: Dank der (für damalige Verhältnisse) gewaltigen Spielwelt, den wunderschön gestalteten Arealen und dem kreativen Dungeon-Design etablierte sich OoT als Blaupause für zukünftige Zelda-Ableger und andere Genre-Vertreter.

Was haltet ihr vom ersten Teaser-Trailer zum kommenden Zelda-Set von LEGO? Freut ihr euch darauf? Und was sollte eurer Meinung nach Teil des Sets sein?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Amazon
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
ab 44,90 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Legend of Zelda: Ocarina of Time, The

Legend of Zelda: Ocarina of Time, The

Genre: Adventure

Release: 02.07.2015 (Wii U), 16.02.2003 (GC), 21.11.1998 (N64)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Neues LEGO Zelda-Set (77093) mit erstem Teaser-Trailer angekündigt - dreht sich um eines der besten Spiele aller Zeiten

vor 3 Wochen

Zelda: Ocarina of Time-Fan fragt, warum die Kokiri in abgesägten Baumstümpfen leben und bekommt darauf eine Antwort, die für uns ziemlich plausibel klingt

31.08.2025

Fan baut legendäre Zelda-Szene aus Ocarina of Time als Diorama nach – sogar mit Wasser und Kistenrätsel

26.07.2025

Zelda: Ocarina of Time-Fans finden nach 26 Jahren heraus, wie man das Herzteil im Kuh-Käfig in Kakariko eigentlich einsammeln soll

12.07.2025

Nintendo-Fan findet auf dem Weg zur Arbeit völlig ramponiertes Zelda-Modul für 3DS - und warum auch immer: Es funktioniert noch
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Elden Ring Nightreign: DLC-Release mit neuen Bossen und Klassen bekannt - und ich zähle schon die Tage

vor 23 Minuten

Elden Ring Nightreign: DLC-Release mit neuen Bossen und Klassen bekannt - und ich zähle schon die Tage
Neues LEGO Zelda-Set (77093) mit erstem Teaser-Trailer angekündigt - dreht sich um eines der besten Spiele aller Zeiten

vor 58 Minuten

Neues LEGO Zelda-Set (77093) mit erstem Teaser-Trailer angekündigt - dreht sich um eines der besten Spiele aller Zeiten
Battlefield 6 hat offenbar ein tägliches XP-Limit und einige Spieler sind darüber mächtig sauer   1  

vor einer Stunde

Battlefield 6 hat offenbar ein tägliches XP-Limit und einige Spieler sind darüber mächtig sauer
Nintendo Direct zum Super Mario Galaxy-Film findet heute statt - Uhrzeit, erster Trailer und alles Wichtige im Live-Ticker   1     1

vor 2 Stunden

Nintendo Direct zum Super Mario Galaxy-Film findet heute statt - Uhrzeit, erster Trailer und alles Wichtige im Live-Ticker
mehr anzeigen