LEGO Smart Play: Video stellt die neue interaktive Plattform mit Smart Bricks, Tags und Minifiguren vor
LEGO hat Smart Play angekündigt, das zukünftig physisches und digitales Spielen noch weiter verzahnen soll. Kernelement der interaktiven Plattform sind die sogenannten Smart Bricks, die unter anderem mit einem Chip ausgestattet sind und leuchten bzw. Geräusche von sich geben können.
Smart Tags und Minifiguren lassen sich dann mit den Bricks koppeln und reagieren entsprechend auf sie. Start von Smart Play ist im März 2026, ab dem 9. Januar lassen sich die ersten Sets bereits vorbestellen.
In diesem von LEGO veröffentlichten Video werden die Funktionen und Elemente des Systems vorgestellt.
